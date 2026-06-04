Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Μαρζάν Σατραπί - Η δημιουργός του «Περσέπολις» «έφυγε» από θλίψη...

Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπί, δημιουργός πολυβραβευμένων αυτοβιογραφικών έργων και της ταινίας «Περσέπολις», πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως πληροφορήθηκε το AFP από την οικογένειά της.



«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει η ανακοίνωση. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα πέθανε στις 8 Απριλίου 2025.

Ποια ήταν η Μαρζάν Σατραπί

Γεννήθηκε το 1969 στο Ραστ στην επαρχία Γκίλαν, κοντά στα σύνορα με την Κασπία Θάλασσα. Μεγάλωσε στην Τεχεράνη όπου φοίτησε στο Γαλλικό Λύκειο πριν τη στείλουν οι γονείς της στην Αυστρία σε ηλικία 14 ετών. Επέστρεψε στο Ιράν μεταξύ 1990-1994 και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Τεχεράνης. Το 1994 εγκατέλειψε οριστικά τη χώρα για να εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό της. Στην Ευρώπη σπούδασε Γραφικές Τέχνες στο Στρασβούργο και στη συνέχεια εργάστηκε στο Atelier des Vosges στο Παρίσι. Εκεί γνωρίστηκε με μεγάλα ονόματα από τον χώρο των σύγχρονων κόμικς. Όταν εκείνοι την παρότρυναν να διηγηθεί με την τέχνη αυτή τις ιστορίες της πατρίδας της και της οικογένειάς της που δεν σταματούσε να τους λέει, δημιουργήθηκε η σειρά «Περσέπολις». Η Σατραπί ήταν επίσης συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

«Περσέπολις»

Η Σατραπί, που έλαβε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006, γνώρισε ευρεία αναγνώριση με την ιστορία «Περσέπολις», στην οποία αφηγήθηκε τα παιδικά της χρόνια στο Ιράν υπό την κυριαρχία των μουλάδων, την καταπίεση που υπέστη ο ιρανικός λαός και την οδυνηρή αναχώρησή της για την Ευρώπη.



Βραβευμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς του Ανγκουλέμ το 2001, ο πρώτος τόμος του έργου ακολουθήθηκε από άλλους τρεις και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τη Μαρζάν Σατραπί το 2007, σε συνεργασία στη σκηνοθεσία με τον Βενσάν Παρονό. Την ίδια χρονιά κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.



«Παρ'όλο που αυτή η ταινία είναι παγκόσμια, θέλω να την αφιερώσω σε όλους τους Ιρανούς», δήλωσε τότε η Σατραπί, η οποία, τα τελευταία χρόνια, συνέχιζε να καταγγέλλει τις ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το 2005, το εμβληματικό graphic novel της υπό τον τίτλο «Κοτόπουλο με Δαμάσκηνα», το οποίο επίσης διαδραματίζεται στο Ιράν, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ στο Ανγκουλέμ, ενώ η Σατραπί συνυπέγραψε τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής του μεταφοράς με πρωταγωνιστές τους Ματιέ Αμαλρίκ, Εντουάρ Μπαέρ και Μαρία ντε Μεντέιρος.



Σφοδρή επικριτής του καθεστώτος της Τεχεράνης, το 2025 η Σατραπί αρνήθηκε μια από τις υψηλότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλική Δημοκρατία σε προσωπικότητες διεθνούς κύρους, αυτή του ιππότη Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, καταγγέλλοντας «την υποκριτική στάση της Γαλλίας απέναντι στο Ιράν», το οποίο τότε βίωνε ένα νέο κύμα καταστολής.



«Εδώ και κάποιο διάστημα, δυσκολεύομαι πραγματικά να κατανοήσω την πολιτική της Γαλλίας απέναντι στο Ιράν», έγραψε στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη της επειδή «οι νεαροί Ιρανοί που διψούν για ελευθερία, οι αντιφρονούντες και οι καλλιτέχνες δεν λαμβάνουν βίζα».

«Η άρνηση να παραλάβω το βραβείο της Λεγεώνας της Τιμής δεν είναι σε καμία περίπτωση πράξη ή σκέψη κατά της Γαλλίας. Αντιθέτως, αγαπώ βαθιά αυτή τη χώρα, η οποία είναι χώρα μου», διευκρίνισε ωστόσο η Σατραπί.



Ο λογαριασμός της στο Instagram έφερε το στίγμα της θλίψης που της προκάλεσε η απώλεια του συζύγου της το 2025. Σε πολλές αναρτήσεις της υπήρχε το μήνυμα: «Έχασα την αγάπη της ζωής μου».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ