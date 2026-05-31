Ο Clint Eastwood είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις στο Χόλιγουντ που πέτυχαν ως ηθοποιοί και σκηνοθέτες, διαγράφοντας μια καριέρα που ξεπερνά πλέον τα 60 χρόνια. Ξεκίνησε ως τηλεοπτικός ηθοποιός σε μια εποχή όπου οι σταρ της μικρής οθόνης δυσκολεύονταν να περάσουν στον κινηματογράφο, όμως εκείνος βρήκε τον δρόμο προς τη διεθνή αναγνώριση με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο. Ταξίδεψε στην Ευρώπη για να συνεργαστεί με τον Ιταλό σκηνοθέτη Sergio Leone και να υποδυθεί τον μυστηριώδη χαρακτήρα που έμεινε γνωστός ως «Ο Άνθρωπος Χωρίς Όνομα» στις ταινίες A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More και The Good, the Bad and the Ugly.

Η επιτυχία αυτών των γουέστερν δεν του χάρισε μόνο φήμη, αλλά και την οικονομική ανεξαρτησία για να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία παραγωγής και να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο στη δουλειά του. Ο στόχος του ήταν να περάσει πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης. Αυτό συνέβη το 1971 με το θρίλερ Play Misty for Me, που αποκάλυψε αμέσως το λιτό και απόλυτα προσιτό του ύφος ως σκηνοθέτη. Η πορεία αυτή κορυφώθηκε το 1992 με το Unforgiven, ένα γουέστερν που θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες ταινίες του είδους και το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ως σκηνοθέτης, ο Eastwood έγινε γνωστός για τον γρήγορο και πειθαρχημένο τρόπο δουλειάς του. Αποφεύγει τις ατελείωτες πρόβες και τα πολλά γυρίσματα, ενώ συχνά δουλεύει πάνω σε σενάρια που παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα από την πρώτη μορφή που φτάνει στο γραφείο του. Σε μια βιομηχανία που βασίζεται στις συνεχείς διορθώσεις, τα επαναληπτικά γυρίσματα και τις «ασφαλείς» εμπορικές επιλογές, ο Clint Eastwood παραμένει μια σπάνια εξαίρεση δημιουργού που εμπιστεύεται το ένστικτό του. Και με αφορμή τα γενέθλιά του θυμηθήκαμε τις 10 καλύτερές του ταινίες ως σκηνοθέτη.

10. Juror No. 2 (2024)

Η τελευταία (ίσως μέχρι την επόμενη) ταινία του σκηνοθέτη Clint Eastwood βασίζεται σε ένα πανέξυπνο σενάριο του Jonathan Abrams και πραγματεύεται έννοιες όπως το καθήκον, η δικαιοσύνη και η ενοχή. Ένας κοινός άνθρωπος συμμετέχει στο σώμα τον ενόρκων σε μια δίκη για φόνο, όταν συνειδητοποιεί ότι αυτός μπορεί να ευθύνεται για τον θάνατο του θύματος και όχι ο κατηγορούμενος.

Ο δημόσιος κατήγορος έχει μπροστά του μια κρίσιμη εκλογική μάχη και χρειάζεται μια μεγάλη καταδίκη. Αν και ακούγεται κάπως, στην πραγματικότητα το σενάριο δουλεύει μια χαρά και οι δύο πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με τους εαυτούς τους. Έπος, με τον Clint Eastwood σε μεγάλη φόρμα παρά τα 94 του χρόνια.

9. Gran Torino (2008)

Ποιος θα το πίστευε ότι ο … Dirty Harry θα έκανε μια τόσο αιχμηρή ταινία με θέμα τη μετανάστευση και την ξενοφοβία; Ένας βετεράνος του πολέμου της Κορέας ζει σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά του Ντιτρόιτ που κατακλύζεται από Ασιάτες μετανάστες. Όταν ο νεαρός Ασιάτης της διπλανής πόρτας θα επιχειρήσει να του κλέψει το Ford Gran Torino, το πολυτιμότερο του πράγμα, ο δύστροπος και ρατσιστής Αμερικάνος θα αλλάξει κοσμοθεωρία και θα μπει στη ζωή της οικογένειας.

Έτσι, αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του νεαρού και του Αμερικανού που ξεπερνά την ξενοφοβία του, με κορύφωση τη δική του θυσία για να απελευθερώσει τον νεαρό από τις εγκληματικές συμμορίες της περιοχής.

8. Sully (2016)

Το 2009 ένα αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση στο ποταμό Hudson μετά από την είσοδο ενός σμήνους πουλιών στους κινητήρες του αεροσκάφους. Η παράτολμη ενέργεια του πιλότου Chesley “Sully” Sullenberger έχει αίσιο τέλος χωρίς καμία απώλεια ζωής. Ωστόσο, το θέμα του Eastwood δεν είναι η ιστορία του παρ’ ολίγον δυστυχήματος αλλά το πώς η αεροπορική βιομηχανία αντιμετώπισε τον πιλότο, αμφισβητώντας το αν πήρε τη σωστή απόφαση.

Ο ήρωας για τους επιβάτες πιλότος γίνεται αντικείμενο έρευνας και μέχρι τη δικαίωση του επιβαρύνεται ψυχολογικά. Ο Eastwood δίνει σε μια φαινομενικά flat ταινία (ατύχημα, προσγείωση, διάσωση) βάθος και ουσία, επιλέγοντας τη σωστή οπτική γωνία.

7. High Plains Drifter (1973)

Είναι το πρώτο γουέστερν που σκηνοθετεί ο Eastwood και είναι διαφορετικό. Ένας γυρολόγος πιστολέρο φτάνει σε μια μικρή πόλη και τα βάζει με τρεις παράνομους. Τυπικό γουέστερν θα πεις, αλλά ο Eastwood του δίνει κάτι που σπανίζει στο είδος: χιούμορ. Λαμπρά!

6. The Bridges of Madison County (1995)

Εδώ έχουμε μια σύναξη αστέρων σε μια ταινία χωρίς καθόλου γκλάμουρ. Ένας φωτογράφος γεφυρών (τον οποίο υποδύεται ο Eastwood) ερωτεύεται μία αγρότισσα (Meryl Streep). Η ρομαντική ιστορία των δύο χαρακτήρων είναι μια από τις πιο συγκινητικές και χαμηλών τόνων που έχει σκηνοθετήσει ο Eastwood.

5. Play Misty For Me (1971)

Πότε ξέρεις ότι έχεις κάνει επιτυχία; Όταν σε αντιγράφουν. Το Play Misty For Me αφηγείται την ιστορία μιας βίαιης γυναίκας που τρομοκρατεί έναν άντρα με τον οποίο έκανε ένα one night stand. Προφανώς, το Fatal Attraction του 1987 με τους Michael Douglas και Glenn Close έχει «δανειστεί» τόσα πολλά στοιχεία, που ο Eastwood είπε ότι απλά ξαναγύρισαν την ταινία χωρίς να δώσουν credit.

4. The Outlaw Josey Wales (1976)

Κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου, ένας αγρότης κατατάσσεται στον ομοσπονδιακό στρατό για να εκδικηθεί το ξεκλήρισμα της οικογένειας τους από στρατιώτες της ένωσης. Εδώ ο Eastwood περιγράφει την ανούσια αιματοχυσία με τα μελανότερα χρώματα και στηλιτεύει τα εγκλήματα πολέμου από τους Βόρειους που σκοτώνουν και τους συντρόφους του, όταν αυτοί παραδίδονται. Η ταινία είναι τόσο επιδραστική που αναφέρεται και στo Rounders του 1998.

3. Letters From Iwo Jima (2006)

Ο Eastwood καταπιάνεται με την ιστορική μάχη της Ίβο Τζίμα, αλλά από τη σκοπιά των Ιαπώνων στρατιωτών, οι οποίοι δίνουν μια μάχη αδύνατο να κερδηθεί. Οι προσωπικές τους ζωές ανακατεύονται με το αίμα του πολέμου και τις ανώτερες δυνάμεις που φέρνουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους στα χαρακώματα.

2. Million Dollar Baby (2004)

Με 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 4 βραβεύσεις (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Α΄ γυναικείου ρόλου για τη Χίλαρι Σουάνκ και Β΄ ανδρικού για τον Morgan Freeman), αξίζει να την παρακολουθήσεις και με το παραπάνω. Εδώ ο Eastwood είχε τη δεύτερη ευκαιρία να κάνει το απόλυτο 2 στα 2 αλλά έχασε το αγαλματάκι από τον Jamie Foxx.

Στα της ταινίας: ο σκληρός και απόμακρος προπονητής πυγμαχίας αναλαμβάνει μια κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει πρωταθλήτρια. Σταδιακά ο προπονητής αναγνωρίζει το ταλέντο της και μεταξύ τους αναπτύσσεται μια σχέση πατέρα-κόρης. Η επιτυχία είναι αναπάντεχη με συνεχείς κερδισμένους αγώνες μέχρι που η ζωή τους αλλάζει δραματικά.

1. Unforgiven (1992)

Μία ταινία-φόρος τιμής στον Sergio Leone και τον Don Siegel, που έμαθαν τα μυστικά της σκηνοθεσίας στον Clint Eastwood. Η υπόθεση ακολουθεί όλα τα κλισέ ενός κλασικού γουέστερν, με ένα πιστολέρο να επανέρχεται στη δράση για μια τελευταία δουλειά. Μόνο που ο Eastwood έχει άλλες προθέσεις, θέλοντας να αναδείξει τις επιπτώσεις της άλογης βίας στους ανθρώπους.

Αναμενόμενα η ταινία κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Β΄ ανδρικού ρόλου (Gene Hackman) και μοντάζ. Ήταν η πρώτη χαμένη ευκαιρία του Eastwood για το 2/2.