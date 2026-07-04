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Υπάρχουν ταινίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και υπάρχουν ταινίες που μοιάζουν σχεδόν με φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Το Only the Brave ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η ταινία του 2017, σε σκηνοθεσία του Joseph Kosinski και με πρωταγωνιστές τους Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly και Jeff Bridges, αφηγείται την ιστορία των Granite Mountain Hotshots, μιας επίλεκτης ομάδας δασοπυροσβεστών της πόλης Prescott στην Αριζόνα.

Το συγκλονιστικό είναι πως σχεδόν όλα όσα βλέπει ο θεατής βασίζονται σε αληθινά γεγονότα.

Η αληθινή ιστορία

Η ιστορία ξεκινά αρκετά χρόνια πριν από την τραγωδία. Ο επικεφαλής της ομάδας, Eric Marsh, είχε έναν μεγάλο στόχο: Να μετατρέψει το δημοτικό πλήρωμα της Prescott στην πρώτη δημοτική ομάδα Hotshots των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Hotshots θεωρούνται η ελίτ της δασοπυρόσβεσης. Είναι οι ομάδες που επιχειρούν στα πιο δύσκολα μέτωπα, ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες λίγα μόλις μέτρα μπροστά από τις φλόγες.

Η ταινία αποτυπώνει με αρκετή ακρίβεια αυτή τη διαδρομή, αλλά και τη σκληρή εκπαίδευση που απαιτήθηκε μέχρι η ομάδα να αποκτήσει την πολυπόθητη πιστοποίηση.

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές είναι ο Brendan McDonough, τον οποίο υποδύεται ο Miles Teller.

Ο McDonough ήταν πρώην χρήστης ναρκωτικών και είχε μπλεξίματα με τον νόμο, όταν αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του μετά τη γέννηση της κόρης του.

Ο Eric Marsh ήταν από τους λίγους ανθρώπους που πίστεψαν σε εκείνον και του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους συναδέλφους του είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για την ένταξή του στην ομάδα, όμως ο Marsh επέμεινε.

Η σχέση των δύο ανδρών αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς συναισθηματικούς άξονες της ταινίας και βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά.

IMAGO / Cinema Publishers Collection

Η φωτιά που άλλαξε τα πάντα

Στις 28 Ιουνίου 2013, ένας κεραυνός προκάλεσε τη φωτιά Yarnell Hill Fire στην Αριζόνα.

Αρχικά, τίποτα δεν προμήνυε την καταστροφή. Δύο ημέρες αργότερα όμως, οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν ξαφνικά κατεύθυνση και η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα.

Οι Granite Mountain Hotshots βρίσκονταν ήδη στο βουνό επιχειρώντας να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να μετακινηθούν προς μια ασφαλέστερη θέση. Δεν πρόλαβαν ποτέ.

Οι φλόγες άλλαξαν πορεία μέσα σε λίγα λεπτά, εγκλωβίζοντας την ομάδα μέσα σε πυκνή βλάστηση. Οι 19 πυροσβέστες άνοιξαν όσο χώρο μπορούσαν γύρω τους και χρησιμοποίησαν τα ειδικά πυρίμαχα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, γνωστά ως fire shelters.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.090 βαθμούς Κελσίου και κανείς τους δεν επέζησε. Ήταν η μεγαλύτερη απώλεια πυροσβεστών στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο μοναδικός επιζών

Υπήρξε μόνο ένας άνθρωπος που σώθηκε. Ο Brendan McDonough δεν βρισκόταν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα εκείνη τη στιγμή.

Είχε τοποθετηθεί αρκετά μακριά ως παρατηρητής (lookout), παρακολουθώντας την εξέλιξη της φωτιάς και τις καιρικές συνθήκες.

Όταν η θέση του έγινε επικίνδυνη, έλαβε εντολή μέσω ασυρμάτου να αποχωρήσει. Λίγη ώρα αργότερα, άκουγε από τον ασύρματο τις τελευταίες επικοινωνίες των συναδέλφων του.

Άλλες ομάδες επιχείρησαν να τους προσεγγίσουν, όμως η ένταση της φωτιάς δεν άφηνε κανένα περιθώριο διάσωσης.

Ο Brendan McDonough, το μοναδικό επιζών μέλος της ομάδας Granite Mountain Hotshots. EPA/MICHAEL CHOW

Η θυσία των Granite Mountain Hotshots δεν ξεχάστηκε ποτέ. Στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους δημιουργήθηκε το Granite Mountain Hotshots Memorial State Park, ένα μνημειακό πάρκο αφιερωμένο στους 19 πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη φωτιά του Yarnell Hill στις 30 Ιουνίου 2013.

Το πάρκο άνοιξε για το κοινό τον Νοέμβριο του 2016 και μέσα στον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του υποδέχθηκε περισσότερους από 18.000 επισκέπτες, οι οποίοι διασχίζουν το μονοπάτι που οδηγεί στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια, κράνη, σημειώματα και σημαίες στη μνήμη των ανθρώπων που δεν επέστρεψαν ποτέ από την αποστολή τους.

Fire Station 7 in Prescott, Arizona/ EPA/MICHAEL NELSON

Πόσο πιστή είναι η ταινία στην πραγματικότητα;

Σε αντίθεση με αρκετές βιογραφικές παραγωγές, το Only the Brave δεν αλλάζει την ουσία των γεγονότων.

Οι βασικοί χαρακτήρες υπήρξαν πραγματικά πρόσωπα, η εξέλιξη της φωτιάς ακολουθεί τα επίσημα πορίσματα της έρευνας και η τελική σκηνή της τραγωδίας βασίζεται στις καταγεγραμμένες επικοινωνίες των πυροσβεστών.

Οι δημιουργοί πρόσθεσαν ορισμένους διαλόγους και δραματοποιημένες οικογενειακές στιγμές, ώστε ο θεατής να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους πίσω από τις στολές. Ωστόσο, το κεντρικό γεγονός δεν αλλοιώθηκε.

Ακόμη και συγγενείς των θυμάτων δήλωσαν μετά την κυκλοφορία της ταινίας ότι πρόκειται για μία από τις πιο σεβαστικές κινηματογραφικές μεταφορές μιας πραγματικής τραγωδίας.

Μια ιστορία που αφορά όλο τον κόσμο

Το Only the Brave δεν είναι απλώς μια ταινία καταστροφής. Είναι μια υπενθύμιση του τι σημαίνει να βρίσκεσαι απέναντι σε μια φυσική δύναμη που μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση μέσα σε δευτερόλεπτα.

Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές γίνονται ολοένα και συχνότερες σε ολόκληρο τον κόσμο η ιστορία των Granite Mountain Hotshots αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ίσως γι' αυτό το Only the Brave εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο συγκινητικές ταινίες που βασίστηκαν ποτέ σε πραγματικά γεγονότα και μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε μεγάλη πυρκαγιά υπάρχουν άνθρωποι που ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για να σώσουν τις ζωές των άλλων.