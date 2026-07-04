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Μετά από 45 χρόνια στην ηθοποιία, είναι αδικία να θεωρείς τον Tom Cruise έναν χολιγουντιανό σταρ με έφεση στον ρόλο του υπερήρωα. Ο Thomas Cruise Mapother IV για πολλούς παραμένει ο ηθοποιός που κρέμεται από αεροπλάνα, τρέχει ασταμάτητα στην οθόνη και πραγματοποιεί μόνος του επικίνδυνα stunts, αλλά έχει δώσει ερμηνείες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους και τόσο επιτυχείς που σίγουρα μπαίνει στην ίδια πρόταση με μεγαθήρια, όπως ο Jack Nicholson ή ο Dustin Hoffman.

Η άγνοια κινδύνου που τον διακρίνει αλλά και το υποκριτικό του ταλέντο είναι οι λόγοι που τόλμησε να συγκριθεί μαζί τους στην ίδια ταινία και –αν όχι να τους επισκιάσει– να σταθεί ως ίσος δίπλα τους. Αν θες, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που αδίκησε τον εαυτό του πρωταγωνιστώντας σε χολιγουντιανές παραγωγές που οι μεγάλοι σταρ (Edward Norton φερειπείν) θα απέρριπταν χωρίς καν να διαβάσουν το σενάριο.

Σήμερα, ο 64χρονος Tom Cruise (γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1962) έχει γράψει τόσο πολλά ερμηνευτικά χιλιόμετρα, που είπαμε να διαλέξουμε 10 ρόλους από τις ταινίες που πρωταγωνίστησε και τον καθιέρωσαν στη συλλογική συνείδησή ως πραγματικά καλό ηθοποιό.

The Last Samurai (2003) - Nathan Algren

To The Last Samurai είναι τόσο κακό, που κανένας ηθοποιός δεν θα μπορούσε να ξεφύγει της μετριότητας. Κι όμως, ο Tom Cruise καταφέρνει να βγει αλώβητος με ένα παράσημο τύπου «έχω παίξει και αυτό χωρίς να καταστραφεί η καριέρα μου».

Valkyrie (2008) - Colonel Claus von Stauffenberg

Ταινία ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό ιστορικό θρίλερ αλλά δεν… Το μόνο που τη σώζει είναι η προσπάθεια του Tom Cruise που αδιαφορεί για τις χολιγουντιανές αξίες της παραγωγής και «ζωγραφίζει» τον κεντρικό χαρακτήρα με ιστορική συνέπεια.

Collateral (2004) - Vincent

Είναι δύσκολο να φανταστείς τον Tom Cruise χωρίς αυτά τα χαχανητά σε αυτό το σημείο της καριέρας του, αλλά ο Michael Mann κατάφερε να του τα κόψει, ως σκηνοθέτης του στο Collateral. Στην πραγματικότητα ο Tom Cruise είναι αποκάλυψη, δείχνοντας ότι έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος από πολλούς συναδέλφους του, ακόμα και αν παίζει σε μια ταινία το σενάριο της οποίας είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά.

The Colour of Money (1986) - Vincent Lauria

Είναι η ίδια χρονιά με το Top Gun και ο νεαρός Tom Cruise μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Η ταινία είναι ένα cult αριστούργημα του Martin Scorsese, που ρίχνει φως στον υπόκοσμο των λεσχών μπιλιάρδου. Ο Cruise για ακόμα φορά στέκεται επάξια δίπλα στον Paul Newman (που παίρνει Όσκαρ), είναι πειστικός ως ο αλαζόνας και υπερόπτης παίκτης που θα κάνει τον "Fast Eddie" να επιστρέψει στη δράση.

Mission: Impossible (1996) - Ethan Hunt

Θα έλεγε κανείς «η αρχή του κακού». Εκτός από τα Mission Impossible, θα ακολουθήσουν και τα Jack Reacher, το Edge of Tomorrow, το Collateral και γενικώς η καθιέρωση του Tom Cruise ως action hero. Πάντως ο ρόλος του Ethan Hunt εδώ δεν είναι κακός, δεν έχουμε τα εκνευριστικά χαχανητά, η ταινία είναι κλασική χάρη στις πινελιές του Brian De Palma και για κάποιο λόγο ακόμα βλέπουμε τον Tom Cruise κρεμασμένο από ένα σκοινί και γουστάρουμε.

Top Gun (1986) - Pete Mitchell

Το Risky Business έκανε τον Tom Cruise διάσημο, αλλά κανένας δεν θυμάται την ταινία. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για το Top Gun (1986). Ο Tom Cruise είναι ας πούμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, αλλά η ταινία γνωρίζει τέτοια επιτυχία που τον στιγματίζει καλλιτεχνικά. Ο ρόλος του Pete Mitchel είναι ποπ κουλτούρα που θα συζητάμε για 150 χρόνια και δεν αποκλείεται να τον δούμε και άλλα sequel όπως το Top Gun: Maverick.

Rain Man (1988) - Charlie Babbit

Σπουδαία ταινία, σπουδαίος Tom Cruise, ο οποίος δεν χάνεται δίπλα στον σπουδαίο Dustin Hoffman (που ανταμείβεται με Όσκαρ). Ο ρόλος του Charlie Babbit είναι σαφέστατα πιο δύσκολος από αυτόν του αυτιστικού αδερφού του και η ερμηνεία του Tom Cruise είναι βελούδινη. Στο τέλος της ταινίας δεν μπορεί παρά να συγκινηθείς βλέποντας τη μεταστροφή του φιλοχρήματου και εγωιστή Charlie.

Jerry Maguire (1996) - Jerry

Είμαστε στην περίοδο που ο Tom Cruise δεν έχει τυποποιηθεί ως o action hero που ξέρουμε σήμερα, δοκιμάζει διαφορετικούς ρόλους και ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του βρίσκεται το πολυπόθητο αγαλματάκι. Στο Jerry Maguire δίνει μια ασύλληπτη ερμηνεία σε έναν ρόλο που ανακατεύει ίσες δόσεις από δράμα, κωμωδία και ρομάντζο. Αν υπάρχει μια πολύπλευρη ερμηνεία στην καριέρα του Tom Cruise που δεν βασίζεται στην εμφάνιση και στις εκφραστικές του μανιέρες είναι αυτή.

A Few Good Men (1992) - Daniel Kaffee

Ο Tom Cruise κάνει το απόλυτο, επισκιάζει έναν εμβληματικό Jack Nicholson με έναν αμφιλεγόμενο ρόλο, αυτόν του αριβίστα δικηγόρου του Πολεμικού Ναυτικού που δεν πατάει πόδι στις δικαστικές αίθουσες, μέχρι που καλείται να υπερασπιστεί δύο πεζοναύτες. Το A Few Good Men είναι μια αριστοτεχνικά γραμμένη ιστορία δύο πρωταγωνιστών που ακολουθούν αντίθετες πορείες.

Ο Daniel Kaffee μαθαίνει την αξία της υπηρεσίας προς την πατρίδα μέσα από τη δικηγορία, όταν για τα καψόνια που οδήγησαν στο θάνατο ενός στρατιώτη υποδεικνύει ως ηθικό αυτουργό τον προβεβλημένο διοικητή των πεζοναυτών, τον οποίο και αποκαθηλώνει από το θεσμικό του απυρόβλητο.

Born on the Fourth of July (1989) - Ron Kovic

O Tom Cruise παραδίδει μαθήματα υποκριτικής σε μια ταινία με εξαιρετικό σενάριο, επική σκηνοθεσία, κοινωνικοπολιτικά μηνύματα… και τελικά το αγαλματάκι του Α΄ ανδρικού ρόλου του 1990 πάει στον Daniel Day-Lewis για το My Left Foot. Η ταινία καλύπτει 20 χρόνια από τη ζωή του βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ Ron Kovic που κατατάχθηκε εθελοντικά στους πεζοναύτες, υπηρέτησε, έμεινε παράλυτος και τελικά έγινε ακτιβιστής κατά του πολέμου.

Ο Tom Cruise ενσάρκωσε ιδανικά τα διαφορετικά στάδια αυτής της πορείας, τόσο εμφανισιακά όσο και εκφραστικά, αλλά η Ακαδημία μάλλον βρήκε αυτή την ερμηνεία μελό και του Daniel Day-Lewis συγκινητική. Η μεγαλύτερη ίσως αδικία στην ιστορία των Όσκαρ.