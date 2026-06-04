Οργισμένη η αδελφή του Κόκοτα: «Ντρέπομαι για όσα γράφονται, όλα είναι ψέματα... για ένα κλικ όλα»

Πληροφορίες που είναι αποκυήματα της φαντασίας και ρεπορτάζ με ανακρίβειες γράφονται και ακούγονται τον τελευταίο καιρό σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, που πριν από δύο χρόνια υπέστη οξύ έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας για το J2US. Η αδελφή του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ιδιαίτερα ενοχλημένη ανέφερε:

«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δε σέβονται οικογένειες, δε σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με.

Πηγαίνω και τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει… Κάθε φορά το ίδιο γίνεται… Δε μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε».

Όσο για το αν σκοπεύουν να κινηθούν νομικά; «Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του».