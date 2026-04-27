Κατερίνα Διδασκάλου για την καταστροφή της αφίσας της: «Ένας μεγάλος φαν έκοψε το πρόσωπό μου»

Για την καταστροφή της αφίσας της για την θεατρική παράσταση «Γλάρος» που πρωταγωνιστεί μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και φάνηκε να αντιμετωπίζει το θέμα με ψυχραιμία καθώς όπως είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις της «αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε... δεν βγαίνει η ζωή με φόβο».

Η ηθοποιός «Αποκαταστάθηκε η αφίσα. Ένας μεγάλος φαν έκοψε το πρόσωπό μου. Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε όλα θετικά. Αλλιώς δε βγαίνει η ζωή… Τι να πω!» ήταν η δήλωσή της στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα.

Όταν συνέβη το περιστατικό, η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό. Αλλά στεναχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Μα το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουνε. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.

Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι βανδαλισμένη. Δηλαδή, να της είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα, δεν ξέρω εγώ. Μα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι δηλαδή… έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε «κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του». Εντάξει, αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, δεν βγαίνει η ζωή με φόβο».