Κατερίνα Λιόλιου: Η πρώτη αντίδραση μετά την κόντρα με το Romeo (βίντεο)

Το δικό της μήνυμα θέλησε να στείλει η Κατερίνα Λιόλιου μέσα από τα social media, ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση του νυχτερινού μαγαζιού Romeo, στο οποίο εμφανιζόταν μέχρι πρότινος. Μετά την μακροσκελή ανάρτηση του μαγαζιού που αποχαιρετά την τραγουδίστρια με στίχους από δικό της τραγούδι («Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός».) η Κατερίνα Λιόλιου κάνει την δική της δημόσια τοποθέτηση.

Αν και επισήμως η τραγουδίστρια δεν πήρε θέση για τις "αιχμές" που άφησε για την ίδια το νυχτερινό μαγαζί, άνθρωποι από το περιβάλλον της, κάνουν λόγο για «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση». Ενώ την ίδια στιγμή τονίζουν πως δεν υπήρχε συμφωνία για εμφανίσεις έως τον Ιανουάριο του 2027 αλλά μέχρι τέλος του Ιουλίου όπως και έγινε, συμπληρώνοντας πως η Κατερίνα Λιόλιου είναι συνεπής στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Κατερίνα Λιόλιου έκανε ένα στόρι υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές όλους τους σταθμούς της καλοκαιρινής της περιοδείας, θέλοντας και η ίδια να δείξει πως είχε προγραμματίσει εμφανίσεις μετά την λήξη της συνεργασίας με το νυχτερινό μαγαζί και πως η ζωή συνεχίζεται.

«Τι κάνετε παιδιά; Ένα μικρό update όπως κάνουμε πάντα εμείς. Μετά από ένα πολύ ωραίο διήμερο στην Πάτρα, στο Volcano, όπου περάσαμε φανταστικά, τραγουδήσαμε και έγινε χαμός, επέστρεψα πολύ γεμάτη στην Αθήνα. Τώρα το πρόγραμμα έχει Κρήτη», λέει στα βίντεο που ανέβασε, προσθέτοντας τις ημερομηνίες των εμφανίσεών της σε Χανιά (5 Αυγούστου), Ρέθυμνο (7 Αυγούστου) και Ηράκλειο (8 Αυγούστου).

Δείτε το βίντεο: