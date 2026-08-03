Romeo κατά Κατερίνας Λιόλιου - Τι απαντά η δισκογραφική της εταιρεία - Άφαντη η ίδια

Έντονο το παρασκήνιο πίσω από την συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με το Romeo, το μαγαζί όπου εμφανιζόταν τον τελευταίο χρόνο. Η επιχείρηση κάνει λόγο για πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας και για δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν από την πλευρά της τραγουδίστριας.

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, το Romeo ξεκαθαρίζει πως η αρχική συμφωνία με την Κατερίνα Λιόλιου προέβλεπε τη συνέχιση του μουσικού σχήματος μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτέλεσε απόφαση του νυχτερινού κέντρου. Η επιχείρηση επισημαίνει επίσης πως έγινε προσπάθεια να συνεχιστεί η συνεργασία, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματα της τραγουδίστριας, ενώ αφήνει αιχμές πως δεν τηρήθηκαν συμφωνίες που είχαν γίνει.

Το νυχτερινό κέντρο στη συνέχεια ανακοίνωσε μέσα από την ίδια ανάρτηση, πως από Σεπτέμβριο θα παρουσιάσει το νέο του καλλιτεχνικό σχήμα, ενώ έκλεισε με την φράση από γνωστό τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου: «Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός».

Δείτε την ανάρτηση του νυχτερινού κέντρου:

Στη συνέχεια ήρθε και η ανακοίνωση από την πλευρά της τραγουδίστριας μέσα από την εταιρεία που την εκπροσωπεί, Panic Records.

Η ανακοίνωση της δισκογραφικής:

Εντύπωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η επίθεση που δέχθηκε η Κατερίνα Λιόλιου από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν, με πηγές από το περιβάλλον της να απαντούν στις αιχμές και να αποκαθιστούν την αλήθεια. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η σύμβαση της Κατερίνας Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο είχε διάρκεια έως το τέλος Ιουλίου και δεν υπήρχε καμία συμφωνία για συνεργασία μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.



Μάλιστα, το φινάλε των εμφανίσεών της (έγινε στις 25 Ιουλίου) είχε ανακοινωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα, τόσο με δελτίο Τύπου, όσο και μέσω των social media, χωρίς να υπάρξει τότε οποιαδήποτε αντίδραση ή ένσταση από την πλευρά της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση πρότεινε στην Κατερίνα Λιόλιου να μεταφερθεί σε άλλο νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας για τη χειμερινή σεζόν, κάτι που πρακτικά σήμαινε ότι δεν θα συνέχιζε στο «Romeo».



Η τραγουδίστρια, ωστόσο, επέλεξε να κάνει άλλο ένα σπουδαίο βήμα στην επιτυχημένη πορεία της και να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη επί σκηνής συνεργασία, οπότε αποδέχθηκε την πρόταση άλλου επιχειρηματία και θα βρίσκεται με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον». Άνθρωποι από το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δεκαπέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της.

