Κατερίνα Βρανά: «Μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη, λόγω της ομιλίας μου»

Η stand up comedian, Κατερίνα Βρανά, που θα παρουσιάσει τις τρεις βραδιές για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα, βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Χριστίνας Μπόμπα και μίλησε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση που έχει από κάποιους, εξηγώντας ότι λόγω της αναπηρίας της, την αντιμετωπίζουν σαν να έχει νοητική βλάβη.

«Έχω βρεθεί σε μέρη που δεν γνωρίζουν καθόλου, όχι μόνο ποια είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε πως εάν και ανάπηρη εγώ ζω κανονική ζωή. Οπότε μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη, λόγω της ομιλίας μου. Αισθάνομαι φτιαγμένη από γυαλί και με βλέπουν και ως αντικείμενο λύπησης που με εκνευρίζει γιατί η λύπηση και ο οίκτος είναι πάρα πολύ περίεργα συναισθήματα» εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Βρανά συμπλήρωσε την σκέψη της λέγοντας: «Πιστεύω ότι κρύβουν και μια αίσθηση υπεροψίας. Αυτό με λυγίζει λίγο και επίσης αν με λυπάσαι, δεν με αντιμετωπίζεις ποτέ ως ίσο, άρα δεν θα παλέψεις ποτέ για τα δικαιώματά μου και με τη διαχείρισή μου»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε επίσης αποκαλύψει σχετικά με τις συμπεριφορές απέναντί της: «Όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία που δεν είναι ανάπηρη θίχτηκε πάρα πολύ. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει».