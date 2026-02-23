Κατερίνα Βρανά: «Δάκρυσα και δεν ήθελα να πουν η… ανάπηρη παρουσιάστρια που της έφυγε η βλεφαρίδα»

Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και μίλησε για την εμπειρία της από τα τρία σόου του «Sing for Greece», το μεγάλο άγχος που είχε, αλλά και το γεγονός ότι έπρεπε να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν εκεί λόγω κάποιας κίνησης συμπερίληψης. «Είμαι μέσα στη συγκίνηση και το δάκρυ την τελευταία εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, δεν φαντάζεσαι. Και που έγινε στην κρατική τηλεόραση και σε κάτι τόσο μεγάλο. Το είχα τεράστιο άγχος.

Ήξερα ότι έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης. Ότι είμαι εκεί, επειδή είμαι καλή στη δουλειά μου. Οπότε το είχα πάρα πολύ άγχος. Όταν δάκρυσα, επειδή είχα ψεύτικες βλεφαρίδες και είχα τουφίτσες, που φεύγουν εύκολα, σκέφτηκα ότι αν μου φύγει θα είμαι σαν αράχνη και θα λένε: η ανάπηρη παρουσιάστρια που της έφυγε η βλεφαρίδα».

«Μερικές φορές απέτυχα παταγωδώς»

«Πολλά ήταν αυθόρμητα που μας βγήκαν εκείνη τη στιγμή. Μερικά κάναμε τσεκ με την παραγωγή αν μπορώ να τα πω, τους ρώτησα σε break αν είναι εντάξει και περνάει. Άλλα μου ήρθαν εκείνη την ώρα και προσπάθησαν να τα κρατήσω όσο πιο υπονοούμενα γίνεται. Μερικές φορές απέτυχα παταγωδώς.

Ήταν δύσκολο γιατί έχω συνηθίσει να παίζω σε ζωντανό κοινό, είχα 850 άτομα live και τώρα έπρεπε να παίζω σε κάμερα. Το μυαλό μου σε κάποια φάση ξεχνούσε ότι υπήρχε κάμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν... ηλεκτρική, φώναζε το κοινό, μου έλεγαν είσαι γκομενάρα!»