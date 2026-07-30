«Κάθαρσις»: Το καταπράσινο post του Ερνανγκόμεθ και η φωτογραφία που έκλεψε τις εντυπώσεις

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τράβηξε τα βλέμματα με τη νέα του ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας μια ελληνική λέξη για τη λεζάντα και αποτίοντας φόρο τιμής στην ένδοξη ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Ισπανός φόργουορντ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λέξη «Κάθαρσις», η οποία προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους φίλους των «πράσινων».

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και μία ιστορική φωτογραφία από το παρελθόν του Παναθηναϊκού, στην οποία απεικονίζονται εμβληματικές μορφές του συλλόγου, όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μάικ Μπατίστ, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Νίκολα Πέκοβιτς.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους τόσο για την ελληνική λεζάντα όσο και για την επιλογή της εμβληματικής φωτογραφίας, η οποία ξύπνησε μνήμες από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας του συλλόγου.