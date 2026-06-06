Κέιτζ: «Η τηλεόραση ήταν ο σωτήρας της παιδικής μου ηλικίας, δεν μεγάλωσα σε ήρεμο περιβάλλον»

Ο Νίκολας Κέιτζ έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στους New York Times και μίλησε για το όνειρό του να γίνει ηθοποιός, την πορεία με τα «ναι» και τα «όχι» που ακολούθησε, αλλά και την καθημερινότητά του.

«Ακόμα και πριν ανακαλύψω τον James Dean και τον Brando, είχα όλη την προσοχή μου στραμμένη στην τηλεόραση που υπήρχε στο σαλόνι μου. Ήθελα να μπω μέσα σε αυτήν, επειδή αυτά τα μικρά ανθρωπάκια στην τηλεόραση ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα από τους ανθρώπους στο σαλόνι μου. Στην πιο νεαρή ηλικία, η τηλεόραση ήταν ο σωτήρας της παιδικής μου ηλικίας.

Δεν θέλω να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν μεγάλωνα και στο πιο ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Μπορούσα να ξεφύγω βλέποντας εκπομπές ή μπορούσα να πάω στην πίσω αυλή. Είναι απίστευτο πόσο χρόνο πέρασα στην πίσω αυλή χωρίς να με ελέγχει κανείς. Άρχισα να σκάβω μια τρύπα. Νόμιζα ότι θα σκάβω για να φτάσω στην Κίνα, και συνέχισα να σκάβω και να σκάβω και να σκάβω και κανείς δεν βρήκε την τρύπα... και είχα ένα φτυάρι και συνέχισα να σκάβω και είδα ρίζες και περίεργα έντομα και συνέχισα να σκάβω και να σκάβω. Κάλυπτα την τρύπα με μια σανίδα κόντρα πλακέ, και μετά κάποιος την ξεσκέπαζε και έλεγε: «Βλέπεις τι κάνει ο Νίκι; Θεέ μου, κοίτα το μέγεθος αυτής της τρύπας!» θυμάται.

Μεγάλη του αγάπη τα παράξενα κατοικίδια. «Είχα πολλά εξωτικά κατοικίδια. Είχα επίσης και αράχνες, ταραντούλες. Υπάρχει μια αράχνη που τη βρήκα συναρπαστική, η οποία αναφέρεται ως ένα από τα πιο έξυπνα ζώα. Ονομάζεται αράχνη Πόρσια. Αυτή η αράχνη ξέρει κυριολεκτικά ποια έντομα αγαπούν ποια μελωδία στον ιστό της. Ξέρει λοιπόν τι να «παίξει» για να πιάσει τη μύγα και ξέρει τι να «παίξει» για να πιάσει την ακρίδα.»

Μιλώντας για την καθημερινότητά του και την ρουτίνα του εξήγησε: «Στην προσωπική μου ζωή, στο παρελθόν, με ενδιέφεραν περισσότερο άλλες συνήθειες από ό,τι τώρα. Είμαι εξαιρετικά βαρετός τώρα. Ζω μια πολύ μοναστική ζωή. Δεν παίρνω κανένα ρίσκο. Αν μπορώ να το αποφύγω, θα πάω στην πραγματικότητα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είμαι υπέρ του να μεγαλώσω το παιδί μου ώστε να έχει μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή. Έχω κακίες. Πίνω υπερβολικά πολύ καφεΐνη. Πίνω ενεργειακά ποτά φράουλας έξι φορές την ημέρα. Δεν τα πάω καλά με το τηλέφωνό μου και το doom-scrolling πρέπει να σταματήσει. Αλλά δεν απολαμβάνω ένα μαρτίνι και δεν κάνω άλλα πράγματα. Οπότε δεν κάνω κάποια απροσδόκητα πράγματα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή».