Κέρδισε τη μάχη γυναίκα πολυτραυματίας πρόσφυγας από το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Βγήκε από τη ΜΕΘ

Μια γυναίκα πρόσφυγας που νοσηλευόταν επί 64 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά το ναυάγιο ανοιχτά του Μυρσινιδίου της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, θα συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κανονικό θάλαμο.



Πρόκειται για την πρόσφυγα που ήταν έγκυος 8 μηνών και έχασε το έμβρυο, ενώ η ίδια είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξεις οργάνων.

Σύμφωνα με το ertnews, ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Σμυρνιούδης, ανέφερε ότι η γυναίκα κρίθηκε ότι μπορούσε πλέον να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχιστεί η νοσηλεία της σε κλινική του Νοσοκομείου.



Ο άντρας της και τα δύο από τα τρία παιδιά τους που επέζησαν βρίσκονται στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα, την ώρα που η οικογένεια θρηνεί τον χαμό του 13χρονου γιου τους.