Κέρκυρα: Προβλήματα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους - Έσπασαν τάφοι

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η Κέρκυρα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να πλήττουν το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

enimerosi.com

Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο Α' Νεκροταφείο της πόλης. Οι ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή, ιδίως μπροστά από την πύλη της εκκλησίας. Πολλά σημεία έχουν υποστεί ζημιές, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει κυπαρίσσια και να έχουν σπάσει πολλοί τάφοι, δημιουργώντας μια εικόνα καταστροφής, σύμφωνα με το enimerosi.com.

Η Πυροσβεστική συνδράμει για την απομάκρυνση των δέντρων, την ώρα που αρκετές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.



corfutvnews.gr

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν επίσης επίσης σε Νότια Κέρκυρα, Στρογγυλή, Σιναράδες, Κανάλια και Κανόνι, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και τα δίκτυα. Οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.



Στους Καρουσάδες, μεγάλη κατολίσθηση παρέσυρε αυτοκίνητα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μη κατοικημένα κτίρια, ενώ έκλεισε ο δρόμος που οδηγεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.



Στο Σιδάρι και τους Μαγουλάδες, μεγάλα τμήματα των οικισμών έχουν πλημμυρίσει.