Σαρώνει η κακοκαιρία τη δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες, «κομμένοι» δρόμοι και διασώσεις - Ήχησε το 112

Κύμα κακοκαιρίας χτυπά για ακόμη μία ημέρα η δυτική Ελλάδα. Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και καλλιέργειες ενώ δεν έλειψαν οι περιπτώσεις που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι Αρχές διασώζουν κατοίκους ακόμη και με βάρκες, στη Φιλιπιάδα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Την ίδια ώρα, καταιγισμό μηνυμάτων 112 δέχτηκαν οι κάτοικοι σε Ιωάννινα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Άρτα αλλά και στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, με την πολιτική προστασία να καλεί σε περιορισμό των μετακινήσεων και να εφιστά την προσοχή για κατολισθήσεις.

Φωτό: APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Φωτό: APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ίδιο ισχύει και για την βόρεια Κέρκυρα. Νωρίτερα, την κήρυξη έκτακτης ανάγκης ζήτησε και ο δήμαρχος του Πωγωνίου στα Ιωάννινα.

Για πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης. «Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και ιδωτών βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία στην Παλιά Φιλιππιάδα», περιγράφει.

Φωτό: APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης - Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης, λόγω πτώσης βράχων.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα – Αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις

Τεράστια προβλήματα στην Κέρκυρα

Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της Π.Υ.

Φωτό: ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, να μείνουν και τη Δευτέρα κλειστά τα σχολεία, αλλά και να αναβληθούν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα στο νησί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.