Τσατραφύλλιας: Για αυτό «πνίγηκε» η βορειοδυτική Ελλάδα - Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting»

Τεράστια ποσά βροχής καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Ελλάδα και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και οδηγώντας πολλές περιοχές να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι τις 18.30 σε 8 σταθμούς καταγράφηκαν αθροιστικά πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, ενώ την πρωτιά έχει ο σταθμός στα Λεπιανά Άρτας όπου σήμερα έπεσαν 279,6 χιλιοστά βροχής.

Πηγή: Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Αστεροσκοπείο παρουσίασε και μία εικόνα στην οποία φαίνονται τα καταιγιδοφόρα νέφη που αναπτύχθηκαν στην περιοχή καθώς και τα «κύτταρα» των καταιγίδων. Όπως εξηγείται, τα καταιγιδοφόρα κύτταρα είναι περιοχές όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης (όπως εκτιμάται από δεδομένα αριθμητικών μοντέλων).

Πηγή: Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης («overshooting tops»). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Το φαινόμενο των «rain trains» - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για το φαινόμενο «orographic lifting» στο οποίο απέδωσε τα ισχυρότατα φαινόμενα που έπληξαν τη βορειοδυτική Ελλάδα, κρατώντας όμως την κακοκαιρία σε αυτές τις περιοχές.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Τo φαινόμενο ‘Οrographic lifting’ έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα

Γιατί τις τελευταίες ημέρες βρέχει τόσο πολύ μόνο στην δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα;

Όταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία.

Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Πίνδος λειτουργεί σαν ‘τείχος’

Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting).

Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται. Αυτό σημαίνει έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).

Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος.

Η υγρασία είναι σχεδόν ‘απεριόριστη’ από το Ιόνιο.

Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές.

Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ‘rain trains’».