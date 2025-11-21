«Πνίγηκε» η δυτική Ελλάδα, 280 χιλιοστά βροχής στα Λεπιανά Άρτας - Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Σοβαρά προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη βόρεια Κέρκυρα, την Ήπειρο, τμήμα της Θεσσαλίας και την Αιτωλοακαρνανία. Η θεομηνία «χτυπά» μεγάλα τμήματα της χώρας σχεδόν ασταμάτητα, από την Πέμπτη, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε οικίες και καλλιέργειες. Επίσης, συνεργεία των περιφερειών και των δήμων προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στις υποδομές.

Δύσκολη η νύχτα στα Βόρεια Τζουμέρκα - Εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο

Κατολισθήσεις παρατηρούνται σε όλη την Ήπειρο λόγων των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες με τις Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προβλήματα υπάρχουν και σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας από τις έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Μάχη μέσα στη νύχτα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δίνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία είναι τεράστια. Καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, κομμένοι δρόμοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.



Πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος πριν λίγο, ενημερώνει τους κατοίκους, πως λόγω των εκτεταμένων καταστροφών δεν είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

«Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι εφικτή για σήμερα. Όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα επιχειρήσουν τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών». Παράλληλα απευθύνει έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη... Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Ό,τι χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες ή τα άτομα τρίτης ηλικίας θα τα πηγαίνουμε σπίτι... Να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους στο Βοήθεια στο Σπίτι, τους προέδρους των Δ.Κ και τους αντιδημάρχους... για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων».



Από στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο Άραχθο ποταμό.



Χωρίς ηλεκτρικό και νερό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς Άρτας, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες. Ο δρόμος προς την κοινότητα, έχει υποστεί σε πολλά σημεία κατολισθήσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποιο μηχάνημα. Ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Όπως λέει πρόσβαση προς το κατάλυμα δεν υπάρχει από το πρωί, καθώς κατέρρευσε ο δρόμος που το συνδέει με τον επαρχιακό, ο οποίος επίσης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από καθιζήσεις, φερτά υλικά καταπτώσεις βράχων και δένδρων.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για απανλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ συσσώρευση υδάτων παρατηρείται σε σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως και στην επαρχιακή οδό Περατιάς - Πλαγιάς. Επίσης, ανάλογα προβλήματα έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Αμφιλοχίας, του Βάλτου και της Παλαίρου, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων επιχειρούν συνεχώς, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Για πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης. «Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και ιδωτών βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία στην Παλιά Φιλιππιάδα» περιγράφει, ενώ με μηνύματα από το 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία, που χτύπησε δυνατά και την Κέρκυρα με καταρρεύσεις κτηρίων και αποκλεισμένους οικισμούς, με μεγάλες ζημιές οδικό δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης, στη συνέχεια κινήθηκε ανατολικότερα. Πέρασε μάλιστα και από την άλλη μεριά της Πίνδου και έπληξε τα ορεινά της Καλαμπάκας και του Δήμου Μετεώρων. Τα ορμητικά νερά των ποταμών της περιοχής του Ασπροποτάμου αλλά και τα ρέματα της περιοχής έχουν υπερχειλίσει και έχουν περάσει πάνω από τις γέφυρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία κατά διαστήματα.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν στην Ήπειρο την Παρασκευή 21/11. Στον χάρτη της εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 18:30 της Παρασκευής 21/11 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Λεπιανά Άρτας έχουν καταγραφεί 279.6 χιλιοστά βροχής. Λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται και με την κακοκαιρία ο σταθμός δεν εμφανιζόταν στους χάρτες των προηγούμενων ανακοινώσεων της ημέρας. Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται στον πίνακα περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

Εικόνα 1 - Πηγή: Meteo.gr

Στο meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων που βασίζονται σε συνδυαστική χρήση δορυφορικών δεδομένων, αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης και δεδομένων των εκτεταμένου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών μας.



ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΠΛΥΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ INTIME NEWS

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η εκτίμηση της θέσης ισχυρών καταιγιδοφόρων κυτάρρων. Αυτά εντοπίζονται ως περιοχές όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης (όπως εκτιμάται από δεδομένα αριθμητικών μοντέλων).

Εικόνα 2 - Πηγή: Meteo.gr

Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα. Η χρωματική κλίμακα της θερμοκρασιακής διαφοράς φαίνεται επάνω δεξιά στην εικόνα. Στο παράδειγμα της εικόνας 2 είναι εμφανείς οι περιοχές ισχυρών καταιγίδων στην Ήπειρο και βόρεια της Κεφαλονιάς στις 14:30.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία είναι... nonstop. Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Επίσης, θα υπάρξουν και πάλι ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά και νοτιοδυτικά θα παρουσιάσουν ενίσχυση. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 13 έως 22, στην Πελοπόννησο από 12 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.