Στο έλεος της κακοκαιρίας Ήπειρος, Κέρκυρα - Εικόνες καταστροφής: Βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες

Η Ήπειρος και η Κέρκυρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με σφοδρές πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε τι περιοχές μέσα σε λίγες ώρες έριξε ποσότητες βροχής που αντιστοιχούν –και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν– έναν ολόκληρο μήνα.

Οι εικόνες καταστροφής που καταγράφονται από τα Γιάννενα έως τα Τζουμέρκα επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος, σύμφωνα με το EpirusPost.

Στην Πεδινή, δίπλα στην Εγνατία Οδό, μεγάλες εκτάσεις έχουν ξανά μετατραπεί σε λίμνες. Ο παράδρομος που εξυπηρετεί την περιοχή έχει κυριολεκτικά «εξαφανιστεί», αφού καλύφθηκε πλήρως από τα νερά, κόβοντας κάθε πρόσβαση.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική στο σημείο όπου συχνά εντοπίζονταν ογκώδη αντικείμενα – πλυντήρια, στρώματα και άλλα απορρίμματα – με κανέναν να μην γνωρίζει πού έχουν καταλήξει, καθώς τα νερά τα παρέσυραν ανεξέλεγκτα.

EpirusPost

Οι εικόνες θυμίζουν για μία ακόμη φορά το επαναλαμβανόμενο πλημμυρικό φαινόμενο που πλήττει την περιοχή σε κάθε έντονη κακοκαιρία. Παρά τα πρόσφατα αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας, η εκτεταμένη λίμνη που σχηματίζεται στο ίδιο σημείο αποδεικνύει ότι η περιοχή παραμένει ευάλωτη.

Κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους, καθώς οι υποδομές δεν κατάφεραν ούτε αυτή τη φορά να συγκρατήσουν τους τεράστιους όγκους νερού.

Παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται και στον παράδρομο της Εγνατίας στην περιοχή του Κουτσελιού, όπου η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Βγαίνει και ο στρατός για συνδρομή

Από το πρωί του Σαββάτου, μηχανήματα και δυνάμεις του στρατού έχουν επιστρατευτεί για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της ασφυκτικής κατάστασης. Τα πιο κρίσιμα σημεία εντοπίζονται στα Τζουμέρκα, όπου και από τις δύο πλευρές της γέφυρας Πλάκας το οδικό δίκτυο έχει κυριολεκτικά χαθεί.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου ζήτησε επισήμως τη συνδρομή του στρατού, έχοντας πλήρη εικόνα της έκτασης των προβλημάτων και των άμεσων παρεμβάσεων που απαιτούνται.

EpirusPost

Οι ζημιές στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα είναι τεράστιες, με οικισμούς να έχουν αποκοπεί και με πολλά τμήματα του οδικού δικτύου να έχουν παρασυρθεί. Τα μεγαλύτερα πλήγματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες, όταν ο Άραχθος υπερχείλισε σε αρκετά σημεία, καλύπτοντας για κάποιο διάστημα και την οδική –τσιμεντένια– γέφυρα στην περιοχή Πλάκας.

Σοβαρές ζημιές και στον Δήμο Ζηρού

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν και στον Δήμο Ζηρού, όπου τα χωριά που είχαν δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές του Αυγούστου έρχονται τώρα αντιμέτωπα με σφοδρές πλημμύρες που έφτασαν μέχρι και τη Φιλιππιάδα.

Βροχή – ρεκόρ σε πολλές περιοχές

Τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου: από το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ έπεσαν ποσότητες βροχής που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν το συνηθισμένο ύψος ενός μήνα.

Ρεκόρ σημειώθηκε στη Λεπιάνα Άρτας με 287,2 χιλιοστά, ενώ ακολουθούν:

Τέροβο Ιωαννίνων: 185,4 χιλ.

Πέστα Ιωαννίνων: 169,2 χιλ.

Επισκοπικό: 144 χιλ.

Πρέβεζα: 103,8 χιλ.

Κομπότι Άρτας: 99,4 χιλ.

Έντονη βροχόπτωση καταγράφηκε επίσης στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων (94,4 χιλ.), στη Δερβίζιανα (138,6 χιλ.) και στην Ανατολή (83 χιλ.).

Σε έκτακτη ανάγκη η Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες. Καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας. Να κηρυχθεί η βόρεια Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά Δήμος και Περιφέρεια.

Στην Κέρκυρα ο Κώστας Κατσαφάδος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης. Θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο τον πλήρη συντονισμό όλων των φορέων και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κ. Κώστας Κατσαφάδος, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον Υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά την νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.