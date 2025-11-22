Καταστροφές και αποκλεισμένα χωριά από τη θεομηνία - Οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.



Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν ωστόσο αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Στην Κέρκυρα ο Κατσαφάδος

Σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κέρκυρα.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων.

Συνεχής επικοινωνία

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη συνέχεια στη Φιλιππιάδα, στον δήμο Ζηρού.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σημειώνεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, ο δήμος Ζαγορίου, ο δήμος Ιωαννιτών και o δήμος Πωγωνίου της Π.Ε Ιωαννίνων, ο δήμος Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε 'Αρτας, οι δημοτικές Ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο δήμος Φιλιατών (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών), οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο δήμος Ζηρού της ΠΕ Πρέβεζας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν τόσο από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 όσο και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2025.