Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε Κέρκυρα, Τρίκαλα, Τζουμέρκα - Κομμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις

Σάρωσε τα πάντα στον διάβα του το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει εδώ και λίγες ημέρες τη δυτική Ελλάδα με τα προβλήματα να είναι εκτεταμένα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις προκλήθηκαν κατολισθήσεις, εκτεταμένες ζημιές σε πόλεις, υπερχείλιση ποταμών και κομμένοι δρόμοι.

Στην Κέρκυρα που δοκιμάζεται εδώ και τρεις ημέρες οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, Σύμφωνα με το startmediacorfu.gr, το χωριό Καρουσάδες στην βόρεια πλευρά του νησιού είναι αποκλεισμένο καθώς λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε προκάλεσε κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων και βράχων στους δρόμους του χωριού.

Πηγή: startmediacorfu.gr

Πηγή: startmediacorfu.gr

Πηγή: startmediacorfu.gr

Πηγή: startmediacorfu.gr

Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται και στο Α' Νεκροταφείο της πόλης. Οι ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή, ιδίως μπροστά από την πύλη της εκκλησίας. Πολλά σημεία έχουν υποστεί ζημιές, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει κυπαρίσσια και να έχουν σπάσει πολλοί τάφοι, δημιουργώντας μια εικόνα καταστροφής, σύμφωνα με το enimerosi.com.

Η Πυροσβεστική συνδράμει για την απομάκρυνση των δέντρων, την ώρα που αρκετές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Credits: corfunews.gr

Credits: corfunews.gr

Τζουμέρκα

Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα Τζουμέρκα αφού ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο epiruspost.gr, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου υπάρχουν προβλήματα.



Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει απαιτητική και μπορεί να παρουσιάσει νέα επιδείνωση.

Συστάσεις προς τους πολίτες:

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Μη διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων, ειδικά όπου το οδόστρωμα τέμνει χείμαρρο χωρίς γέφυρα.

Αποφυγή διάσχισης χειμάρρων, είτε πεζή είτε με όχημα.

Χρήση εναλλακτικών διαδρομών όταν ο δρόμος είναι καλυμμένος με νερά, ακόμη κι αν απαιτούνται επιπλέον χιλιόμετρα.

Περιορισμός μετακινήσεων και απομάκρυνση από υπόγειους χώρους που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Για ανάγκες ή αναφορές προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Παντελή Βλάχο.

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θα προχωρά σε νεότερες ενημερώσεις, εφόσον χρειαστεί.

Μετέωρα - Τρίκαλα

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές του Δήμου Μετεώρων. Το οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές όπως στα Τρία Ποτάμια έχει κοπεί στα δυο ενώ η πρόσβαση σε χωριά όπως η Μηλιά, το Κατάφυτο, η Καλλιρόη, είναι δυνατή μόνο μέσω Χαλικίου και με μεγάλη δυσκολία.

Επίσης, σύμφωνα με το trikalavoice.gr, και καθώς φούσκωσε ο Ασπροπόταμος έκλεισε η γέφυρα Τσίτου η οποία δίνει πρόσβαση προς όλο τον ορεινό όγκο της περιοχής. Επιτόπου βρίσκεται ο ίδιος ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ο οποίος συντονίζει τις ενέργειες των συνεργείων που έχουν σπεύσει εκεί.

Σε δήλωσή του προς το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».

Πηγή: trikalavoice.gr

Πηγή: trikalavoice.gr