ΕΜΥ: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Οι περιοχές που βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/11) καθώς αναμένεται οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, να ενταθούν περαιτέρω.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Παρασκευή (21/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη),

την Αιτωλοακαρνανία και

την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21/11) προς το Σάββατο (22/11).

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα, Πέμπτη

Παρότι η ένταση των φαινομένων παρουσιάζει μικρή ύφεση, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν με επιμονή στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο έως και το Σαββατοκύριακο. Σημαντική βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Πέμπτη (20/11) αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τη νύχτα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη δυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Τι προβλέπεται για την Παρασκευή

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.