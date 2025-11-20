Συναγερμός στην Καστοριά: Εγκλωβίστηκαν 5 κτηνοτρόφοι στον Γράμμο λόγω κακοκαιρίας

Με ιδιαίτερη σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, με περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας να πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και αποκλεισμούς δρόμων.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το ορεινό χωριό του Γράμμου στο νομό Καστοριάς, καθώς οι νεροποντές των τελευταίων ωρών, σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, η ορμή των νερών του Αλιάκμονα ήταν τόσο μεγάλη που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί γέφυρα η οποία αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους. Οι πέντε κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι, χωρίς τη δυνατότητα να μετακινήσουν τα κοπάδια τους σε ασφαλέστερο μέρος ή να τους παράσχουν τροφή.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αποκλεισμός τους εν μέσω της κακοκαιρίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τα ζώα. Η μανία του ποταμού δεν περιορίστηκε μόνο στον εγκλωβισμό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε βοοειδή από τα κοπάδια των εγκλωβισμένων κτηνοτρόφων έχουν ήδη πνιγεί στα ορμητικά νερά.