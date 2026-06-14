Κέρκυρα: Τραυματισμός 57χρονης Γαλλίδας σε βόλτα με ταχύπλοο

Μία 57χρονη Γαλλίδα τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα, ενώ επέβαινε σε εκμισθούμενο ταχύπλοο σκάφος κατά τη διάρκεια περιηγητικού πλου.



Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Παλαιοκαστρίτσας, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026 όταν, κάτω από συνθήκες κυματισμού, το ταχύπλοο πραγματοποίησε απότομη αναπήδηση στη θάλασσα, με αποτέλεσμα η επιβάτιδα να τραυματιστεί στον θώρακα.

Η 57χρονη δέχθηκε άμεσα βοήθεια και το σκάφος επέστρεψε στην παραλία «Αγία Τριάδα» στην Παλαιοκαστρίτσα. Από το σημείο, η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου και νοσηλεύεται.



Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας και του αυτοφώρου, οι αρχές αναζητούν τον 27χρονο ημεδαπό χειριστή του ταχύπλοου σκάφους, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.



Το Λιμενικό εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή όσο και στον τρόπο χειρισμού του σκάφους κατά τη διάρκεια του πλου.