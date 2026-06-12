Συναγερμός στο Blue Star 2: Απειλή για βόμβα - Κατέπλευσε στο Λαύριο για έρευνες

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Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές Αρχές έπειτα από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο παρεξέκλινε της πορείας του και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι του Λαυρίου, για να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος.

Στο Λαύριο μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου.