Οινούσσες: Θαλαμηγός προσάραξε στα ανοιχτά - Σώοι οι πέντε Τούρκοι επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στις λιμενικές αρχές, μετά την προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου «Απήγανος», βορειοδυτικά των Οινουσσών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, στο σκάφος, που έφερε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, όλοι υπήκοοι Τουρκίας. Η ενημέρωση για το περιστατικό δόθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

πηγή: Λιμενικό Σώμα

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, το ρυμουλκό «ΜΙΧΑΛΗΣ Σ.» καθώς και εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή τόσο το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσο και το σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων, ενώ οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

πηγή: Λιμενικό Σώμα

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη τυχόν περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, καθώς και για την ανέλκυση του σκάφους.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.