Θαλαμηγός προσάραξε ανοιχτά του Πόρου - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου Τροιζηνίας, ενώ στο σκάφος παρουσιάστηκε και εισροή υδάτων.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και είναι καλά στην υγεία τους

Στην περιοχή έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού, δύο επιβατηγές λάντζες και ιδιώτης δύτης για την παροχή συνδρομής. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ