Κηδεία Νίκου Ταγαρά: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του υφυπουργού Περιβάλλοντος

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στην Κόρινθο η κηδεία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος πολιτών βρίσκονται στον ναό για να απευθύνουν το τελευταίο «αντίο» στον εκλιπόντα, ενώ νωρίτερα η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Ο Νίκος Ταγαράς έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Χιλιομόδι Κορινθίας, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ο εκλιπών υπηρέτησε ως υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αύγουστο του 2020 έως τον θάνατό του, ενώ είχε διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Η οικογένειά του γνωστοποίησε πως, αντί στεφάνων, επιθυμεί όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

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