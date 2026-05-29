Το «αντίο» Μητσοτάκη στον Ταγαρά: «Σπάνιος άνθρωπος και ανεκτίμητος συνάδελφος»

Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν «σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο εκλιπών υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ακεραιότητα, μέτρο και αφοσίωση στο καθήκον, χαρακτηριστικά που σημάδεψαν συνολικά την πορεία του.

Τόνισε ακόμη ότι επρόκειτο για ένα στέλεχος που εργαζόταν αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ παράλληλα ξεχώριζε για την ικανότητά του να δημιουργεί συναινέσεις και να απολαμβάνει τον σεβασμό των συναδέλφων του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στο οποίο, όπως σημείωσε, ο Νίκος Ταγαράς είχε αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς να προλάβει να το ολοκληρώσει.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους φίλους του εκλιπόντος.