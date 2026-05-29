Παπασταύρου για Νίκο Ταγαρά: «Δυσαναπλήρωτο κενό στη δημόσια ζωή - Θα μας λείψει πολύ»

Την οδύνη του για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά εκφράζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι αφήνει «δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου».

Ο κ. Παπασταύρου περιγράφει τον εκλιπόντα ως πολύτιμο φίλο, αγαπητό συνεργάτη και ευπατρίδη πολιτικό, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση το καθήκον, την πατρίδα και τους συμπολίτες του.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι ο εκλιπών υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές και στήριγμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας πως ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη του.

Κλείνοντας, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συνεργάτες του, καταλήγοντας: «Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη».