Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Ταγαρά: «Ανήκε σε σπάνια κατηγορία ανθρώπων»

Με θλίψη αποχαιρετούν οι πολιτικοί τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Τασούλας: «Παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά, υπογραμμίζοντας ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.



Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Χατζηδάκης: «Ταυτισμένος με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό»

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Δένδιας: «Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη»

«Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Χ.

Σκέρτσος: «Ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων»

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου: «Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη.

Γι' αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά.

Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.

Γεωργιάδης: «Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει»

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας «κύριο» και έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει στη ζωή του.

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!».

«Η οικογένεια της ΝΔ αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Νίκο Ταγαρά»

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, τονίζονται τα εξής: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά. Γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.



»Υπηρέτησε επί σειρά ετών και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχικά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987-1994) και στη συνέχεια ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εξελέγη Νομάρχης Κορινθίας και επανεξελέγη το 2006, επικρατώντας και τις δύο φορές από την πρώτη Κυριακή.



»Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 και υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2014-2015). Επανεξελέγη στις εθνικές εκλογές του 2019 και διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2020-2023). Στις εθνικές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου του 2023 επανεξελέγη Βουλευτής Κορινθίας και διορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας».



Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια και πάθος για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.



Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του