Κυκλοφορεί νέο αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ με την Παναγία των Παρισίων

Το Monnaie de Paris, το ιστορικό Νομισματοκοπείο της Γαλλίας που λειτουργεί αδιάκοπα από το 864 μ.Χ., ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου αναμνηστικού νομίσματος των 2 ευρώ αφιερωμένου στην Παναγία των Παρισίων (Notre-Dame de Paris).



Η έκδοση αυτή έρχεται να τιμήσει την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης του εμβληματικού καθεδρικού ναού, ο οποίος άνοιξε ξανά τις πύλες του τον Δεκέμβριο του 2024, πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Απριλίου 2019 που συγκλόνισε όλο τον κόσμο.

20 εκατομμύρια νομίσματα σε κυκλοφορία

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 20 εκατομμύρια κομμάτια θα διατεθούν στην αγορά μέσω της Banque de France, με στόχο να φτάσουν στα χέρια όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών. Έτσι, το αναμνηστικό νόμισμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους συλλέκτες, αλλά και σε όσους θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι ζωντανής ιστορίας. Στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος δεσπόζει η πρόσοψη της Παναγίας των Παρισίων , αποτυπωμένη με ακρίβεια και λεπτομέρεια, ενώ στο φόντο διακρίνεται η πυραμίδα του φτερωτού αγγέλου που στέκει στην κορυφή του αναστηλωμένου καμπαναριού. Το σχέδιο φέρει το έτος 2025, καθώς και τις υποχρεωτικές επισημάνσεις της Ευρωζώνης. Στην οπίσθια πλευρά παραμένει το κοινό σχέδιο των 2 ευρώ, κοινό σε όλα τα κράτη μέλη.

Τιμή στους τεχνίτες και στους φύλακες της ιστορίας

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία είναι αφιερωμένη όχι μόνο στον ίδιο τον ναό, αλλά και στους τεχνίτες, αρχιτέκτονες και συντηρητές που εργάστηκαν αδιάκοπα για να αναστηλώσουν το γοτθικό αριστούργημα. Χάρη στην αφοσίωσή τους, η Παναγία των Παρισίων επέστρεψε στο μεγαλείο της, ακριβώς όπως την είχε φανταστεί ο Βίκτωρ Ουγκώ στο ομώνυμο μυθιστόρημά του.

Ένα σύμβολο ελπίδας και πολιτισμού

Για το Monnaie de Paris, η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι απλώς νομισματική, αλλά πολιτισμική. Όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι του Νομισματοκοπείου, το νέο νόμισμα «εκπροσωπεί τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και την αναγέννηση ενός εθνικού συμβόλου». Παρότι το νόμισμα διατηρεί την ονομαστική του αξία των 2 ευρώ, αναμένεται να αποκτήσει μεγάλη συλλεκτική σημασία, ιδιαίτερα για όσους ενδιαφέρονται για τις θεματικές εκδόσεις της Γαλλίας.

Reuters

Η τέχνη της συλλογής

Το Monnaie de Paris, που εδώ και αιώνες προωθεί τη χαρά της συλλογής νομισμάτων ως μέσο πολιτιστικής έκφρασης, θεωρεί την πρωτοβουλία αυτή έναν τρόπο να φέρει την ιστορία και την τέχνη στην καθημερινότητα των πολιτών.



Ήδη, τα πρώτα κομμάτια έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στα γαλλικά πορτοφόλια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λάτρεις των νομισμάτων και συγκίνηση σε όσους βλέπουν στο μικρό μεταλλικό δίσκο ένα σύμβολο ελπίδας, πίστης και ανθεκτικότητας.

