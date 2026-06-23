Κιμούλης - Βλαντή: Στα δικαστήρια επειδή τον αποκάλεσε «κακοποιητή» - Αθώα η ηθοποιός

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα, 23 Ιουνίου, ο Γιώργος Κιμούλης για την εκδίκαση της μήνυσης που είχε υποβάλει κατά της Παναγιώτας Βλαντή, επειδή σε συνέντευξή της το 2023 τον είχε χαρακτηρίσει «κακοποιητή». Τελικά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε αθώα τη Βλαντή, όμως μέχρι να βγει η απόφαση ήταν μια μακρά και βασανιστική μέρα που ειπώθηκαν πολλά.

«Την κ. Βλαντή προσωπικά δεν τη γνωρίζω. Δεν έχουμε συνεργαστεί. Τη γνωρίζω ως επαγγελματία. Δεν είχα σχηματίσει ποτέ κάποια ιδιαίτερη γνώμη γι’ αυτήν. Είχαμε συναντηθεί σε πρεμιέρες μου και μάλιστα η αβρότητα υπήρχε από τη δική μου πλευρά, ευχαριστώντας την που ήρθε να με δει. Την είχα δει στην τηλεόραση, όχι στο θέατρο. Ως ηθοποιό τη θεωρώ μια απλή ηθοποιό, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Είδα τη συνέντευξή της στο Πρωινό. Αρχικά αποφάσισα ότι δεν θα κάνω κάποια νομική κίνηση. Οι άνθρωποι που βγήκαν και μίλησαν δημόσια για μένα έφτιαξαν ένα κλίμα εναντίον μου. Υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που χαράζουν σταδιοδρομίες και σπρώχνουν ηθοποιούς να κάνουν δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γνωρίζω αν η κ. Βλαντή είναι μέλος μιας τέτοιας ομάδας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι βρίσκομαι απέναντι σε μια ομάδα που κινείται εναντίον -όχι μόνο εναντίον μου- αλλά και εναντίον άλλων ηθοποιών, έχοντας σφετεριστεί το κίνημα MeToo», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κιμούλης.

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Για το MeToo

«Το MeToo είναι από τα πιο σημαντικά κινήματα, αλλά έχει σφετεριστεί από μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν κακό και στο ίδιο το κίνημα. Το κίνημα MeToo αφορά πράξεις βίας σεξουαλικού περιεχομένου. Στη δική μου περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ διαφορετικό. Αφορά την καλή συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Δεν γνωρίζω κάποιο από τα θύματα του MeToo. Αν ήξερα για πρόσωπα που έχουν να καταγγείλουν κάτι, θα είχα μιλήσει. Δεν έτυχε να ακούσω ποτέ κάτι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μιλούσα, αν είχα ακούσει κάτι.

Προσωπικά δεν έχω υποστεί κάποια συμπεριφορά που να εντάσσεται στο MeToo με τον τρόπο που το εννοώ εγώ. Με έχουν καταγγείλει μαζί με τους μάρτυρες 13 άτομα και έχω συνεργαστεί με πάνω από 1.000 άτομα. Η αιτία που δεν φέρνω κάποιον μάρτυρα στις αγωγές που έχω υποβάλει είναι γιατί δεν θεωρώ έντιμο να εμπλέξω κάποια πρόσωπα σε αυτή την ιστορία. Είμαι της αρχής να μην παίρνω θέση για τις υποθέσεις που πηγαίνουν στα δικαστήρια».

«Δεν συνεργάζομαι με άτεχνους, επηρμένους και τεμπέληδες»

Ο κ. Κιμούλης αναφέρθηκε και στη συνεργασία που είχε με τους Ζέτα Δούκα, Νίκο Ψαρρά και Δώρα Χρυσικού. «Στο θέατρο ο σκηνοθέτης φτιάχνει τους νόμους. Το αν θα τους τηρήσει ο ηθοποιός είναι άλλο θέμα. Λειτουργώ πάντα εντός ορίων. Σε συνέντευξή μου που είχα αναφέρει ότι έχω ξεπεράσει τα όρια, εννοούσα τα δικά μου προσωπικά όρια. Το θέατρο δεν είναι παιχνίδι, είναι εργασία.

Από το 2021 έχει τρωθεί η επαγγελματική μου πορεία. Τη συνεργασία μου με την κ. Δούκα, τον κ. Ψαρρά και την κ. Χρυσικού θα τη χαρακτήριζα προβληματική, λόγω των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει η πρώτη από την αρχή της συνεργασίας μας. Έχω πει ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν και τα τρία στοιχεία: άτεχνους, επηρμένους και τεμπέληδες».

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«Δεν έκανα τότε καταγγελία γιατί θεωρούσα ότι θα καταστραφώ επαγγελματικά»

Η Δώρα Χρυσικού, που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης της Παναγιώτας Βλαντή, υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Με την κ. Βλαντή γνωριζόμαστε από το 2009, όταν έκανα ένα guest σε σειρά όπου πρωταγωνιστούσε. Την έχω δει περίπου πέντε φορές. Μέσα σε αυτές τις φορές συζητήσαμε για τη συνεργασία μου με τον κ. Κιμούλη, η οποία μόλις είχε ολοκληρωθεί. Ήμουν παρούσα στο περιστατικό με την κλωτσιά προς την κ. Δούκα. Ήταν μια κλωτσιά μέσα σε μια διαδικασία θυμού, συνοδευόμενη από λόγια, όχι φιλικά.

Υπήρχε μια αδιανόητα κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή, ιδιαιτέρως προς το πρόσωπο της κ. Δούκα. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά υπήρχε γιατί η κ. Δούκα είχε καλύτερες κριτικές από τον ίδιο. Η φήμη του κ. Κιμούλη προηγούνταν του ίδιου. Στις πρόβες δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει τις αδυναμίες του άλλου. Κατά τη διάρκεια παράστασης με ρώτησε γιατί παίζεις σαν ηλίθια; Όταν είπα στην κ. Βλαντή την εμπειρία μου, ήταν συγκλονισμένη. Της μίλησα για το περιστατικό της κλωτσιάς, για το περιστατικό με το ποτήρι, για ένα δικό μου περιστατικό και για πολλά ακόμη. Της είπα για μια σεζόν από την οποία βγήκαμε όλοι με ψυχολογικά. Δεν έφυγε κανείς μας γιατί ήταν η δουλειά μας και την αγαπάμε. Σήμερα θα έφευγα, τότε ήμουν 28 ετών. Δεν πήγα τότε στην αστυνομία και δεν έκανα καταγγελία γιατί θεωρούσα ότι θα καταστραφώ επαγγελματικά».

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«Παλεύουμε για να έρθει στο φως η αλήθεια»

Η Παναγιώτα Βλαντή κατέθεσε τελευταία στη δική και είπε: «Υπήρχε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από το όνομα του κυρίου Κιμούλη. Δεν έχω επινοήσει κανένα γεγονός και δεν θέλησα ποτέ να μειώσω την αξία κανενός. Άκουσα να λέγεται ότι επιθυμούσα διακαώς να συνεργαστώ μαζί του. Δεν επεδίωξα ποτέ κάτι τέτοιο.

Άκουσα ότι υπήρξε δόλος, ότι ήθελα να τον εκδικηθώ επειδή δεν δούλεψα μαζί του και ότι σφετερίστηκα το MeToo για να γίνω γνωστή. Δεν χρειαζόμουν το MeToo για να γίνω γνωστή. Τα όσα είπα στη συνέντευξή μου ήταν στο πλαίσιο της συμπαράστασής μου προς αυτές τις γυναίκες και του δημόσιου διαλόγου που είχε ανοίξει. Μίλησα τότε γιατί τότε ερωτήθηκα. Δεν ήθελα να κρατήσω ίσες αποστάσεις. Πίστεψα όσα μου είπε η κ. Χρυσικού. Δεν είμαστε κλίκα, δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε ότι θέλουμε να καταστρέψουμε τον κ. Κιμούλη. Πίστεψα τις γυναίκες αυτές γιατί γνωρίζω το ήθος τους, χωρίς να είμαστε φίλες.

Όταν έκανα τη συγκεκριμένη δήλωση, είχα κατά νου όσα μου είχε εκμυστηρευτεί η κ. Χρυσικού. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ βασανιστικά και πιστεύω ότι πρέπει να καταγγέλλονται. Δεν μίλησα για σωματική κακοποίηση γιατί δεν ήθελα να τον βάλω στο ίδιο τσουβάλι με άλλες υποθέσεις που απασχολούσαν τότε τη Δικαιοσύνη. Είχα ηθική υποχρέωση να μιλήσω. Παλεύουμε για να έρθει στο φως η αλήθεια».

Τελικά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε αθώα την Παναγιώτα Βλαντή για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης του Γιώργου Κιμούλη. Βγαίνοντας από το δικαστήριο η ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι ανακουφισμένη. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπερασπίστηκα τις δύο κυρίες».