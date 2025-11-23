Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

Σε μια ισχυρή φιλία εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα οι στενές επαφές του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβειρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον δημοφιλή τραγουδιστή και επανέλαβε πως αγαπάει την Αθήνα και τη χώρα μας.

Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο Mega, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδειξε να απολαμβάνει τη διαμονή της στην Ελλάδα. Ανέφερε μετά από ερώτηση που της έγινε, πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «καταπληκτικό» καλλιτέχνη.

«Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα» απάντησε όσον αφορά στη σχέση της με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σε δεξίωση που είχε παραθέσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ήταν στη λίστα των καλεσμένων.

Μια μέρα νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής είχε δειπνήσει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, να βρίσκονται και πάλι στη λίστα των καλεσμένων.

«Γνωριστήκαμε από κοινό φίλο»

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι» είπε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στις 2 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε απαστράπτουσα στο κέντρο διασκέδασης όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και διασκέδασε υπό τους ήχους των επιτυχιών του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε για μια ακόμη φορά αισθητή την παρουσία του εκτός Ελλάδας, αυτή τη φορά στη μεγάλη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου χιλιάδες θαυμαστές του, κυρίως από την ελληνική ομογένεια, βρέθηκαν εκεί για να τον αποθεώσουν.