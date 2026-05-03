Κίνα: Ανοίγει «μέτωπο» με τις ΗΠΑ και αψηφά τις κυρώσεις για ιρανικό πετρέλαιο

Σε τροχιά ανοιχτής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης κινούνται Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, με το Πεκίνο να υψώνει ξεκάθαρο «τείχος» απέναντι στις νέες αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν κινεζικές εταιρείες για αγορές ιρανικού πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο διεθνές σκηνικό, όπου η ενέργεια και η γεωπολιτική επιρροή διασταυρώνονται με εκρηκτικό τρόπο.

Η κινεζική πλευρά εμφανίζεται αμετακίνητη, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε μέτρα που θεωρεί μονομερή και πολιτικά υποκινούμενα, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο της έντασης με την Ουάσιγκτον.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνα ξεκαθαρίζει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «δεν πρέπει να αναγνωριστούν, ούτε να εφαρμοστούν, ούτε να τηρηθούν», απορρίπτοντας πλήρως τη νομιμότητά τους. Το Πεκίνο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιβάλλουν περιορισμούς που πλήττουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τους θεμελιώδεις κανόνες των διεθνών σχέσεων.

Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση επιμένει ότι αντιτίθεται διαχρονικά σε κυρώσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο και όχι σε διμερή αντιπαράθεση.

Τα διυλιστήρια στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων βρίσκονται μεγάλες κινεζικές εταιρείες του ενεργειακού τομέα, όπως η Shandong Jincheng Petrochemical Group, η Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, η Shandong Shengxing Chemical, αλλά και οι Hengli Petrochemical και Xinhai Chemical Group.

Η Ουάσιγκτον τις κατηγορεί ότι προμηθεύονται ιρανικό πετρέλαιο σε χαμηλές τιμές, ενισχύοντας οικονομικά την Τεχεράνη και παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Η πίεση εντείνεται ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν νέες κυρώσεις και στην Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., την οποία συνδέουν με εισαγωγές τεράστιων ποσοτήτων αργού από το Ιράν.

Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποσπαστούν από το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η σύγκρουση, που κλιμακώθηκε μετά τους βομβαρδισμούς του Φεβρουαρίου, έχει μετατρέψει την ενέργεια σε βασικό εργαλείο πίεσης και στρατηγικής επιρροής.

Η Κίνα, ως ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου, διατηρεί κομβικό ρόλο στην ισορροπία δυνάμεων, γεγονός που καθιστά τη στάση της καθοριστική για την εξέλιξη της κρίσης. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ