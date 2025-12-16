Κίνα: Viral βίντεο με ατίθασο μπόμπιρα να σπάει κατά λάθος χρυσό στέμμα σε μουσείο

Ένας απείθαρχος μπόμπιρας προκάλεσε χάος σε μουσείο του Πεκίνου όταν, μη ακούγοντας τις παρατηρήσεις της μητέρας του, έσπρωξε με τα χέρια του κάλυμμα προθήκης με αποτέλεσμα ένα χρυσό γαμήλιο στέμμα να πέσει στο έδαφος και να χαλάσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχαν τοποθετηθεί στην αίθουσα των εκθεμάτων και δείχνει τον ανήλικο να κολλάει τη μούρη του στο τζάμι ενώ η μητέρα του προσπαθεί να τον πειθαρχίσει. κατά τη διάρκεια της αντίδρασής του, το αγόρι έσπρωξε με το χέρι του το γυάλινο κάλυμμα με αποτέλεσμα το σπάνιο και πολύτιμο έκθεμα να πέσει.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μουσείου, το ολόχρυσο στέμμα υπέστη αρκετές φθορές. Μάλιστα, από την περιγραφή επρόκειτο για χειροποίητο κειμήλιο της Κινέζας blogger Zhang Kaiyi, η οποία είχε οργανώσει την έκθεση μαζί με τον σύζυγό της.

Η Zhang έλαβε γνώση και στη συνέχεια κοινοποίησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ερωτώμενη για το περιστατικό είπε ότι το στέμμα είχε βαθιά προσωπική και συναισθηματική αξία και ότι η ζημιά που προκλήθηκε ήταν οδυνηρή.

Όπως ανέφερε, ανάρτησε το βίντεο προκειμένου να λάβει συμβουλές από άτομα με εμπειρία σχετικά με το πώς πρέπει να αξιολογείται η ζημιά σε ένα μοναδικό αντικείμενο. Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης έκκληση προς τους επισκέπτες της έκθεσης να αποφεύγουν να αγγίζουν τις προθήκες των εκθεμάτων.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, η Zhang δήλωσε ότι η πρόθεση δεν ήταν να κατηγορηθεί το εμπλεκόμενο παιδί και ότι δεν έχει ζητήσει αποζημίωση από την οικογένειά του επειδή το στέμμα ήταν ασφαλισμένο.

Νομικοί εμπειρογνώμονες, τους οποίους επικαλέστηκαν κινεζικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσαν ότι η αποζημίωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει απόσβεση του κόστους επισκευής ή πλήρη απώλεια αξίας, καθώς και πιθανές ηθικές ζημίες λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του στέμματος.