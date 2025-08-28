Κινδυνεύει να κλείσει ένα από τα διασημότερα μουσεία του κόσμου - Πώς φτάσαμε ως εδώ

Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε το μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ στον κόσμο.

Σημειώνει ότι η έλλειψη κρατικής υποστήριξης απειλεί ένα σχέδιο ανακαίνισης ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ και, μαζί με αυτό, την ασφάλεια των πινάκων, την ευημερία των επισκεπτών και το μέλλον ενός από τα πιο επισκέψιμα πολιτιστικά αξιοθέατα της Ολλανδίας.

«Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα είναι επικίνδυνη για τα έργα τέχνης και για τους επισκέπτες μας», δήλωσε η Εμίλι Γκόρντενκερ, διευθύντρια του μουσείου, στην εφημερίδα The New York Times. «Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε, αλλά αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε».



Όπως διαβάζουμε στο euronews, η διαμάχη του μουσείου με το κράτος χρονολογείται από την ίδρυσή του.



Μετά τον θάνατο του Βαν Γκογκ, ο ανιψιός του, V.W. van Gogh - γνωστός στα έγγραφα ως «ο Μηχανικός» - μεταβίβασε την οικογενειακή συλλογή σε ένα ίδρυμα το 1962, με την προϋπόθεση ότι το ολλανδικό κράτος θα δημιουργούσε και θα συντηρούσε ένα μουσείο για να διατηρήσει μαζί τα έργα τέχνης και προσβάσιμα στο κοινό.



Όταν το Μουσείο Βαν Γκογκ άνοιξε τις πύλες του το 1973, όλα φαίνεται πως βρήκαν τον δρόμο τους. Το μουσείο έχει υποδεχτεί συνολικά σχεδόν 57 εκατομμύρια επισκέπτες, με τον αριθμό να φτάνει στο αποκορύφωμά του το 2017 με περίπου 2,6 εκατομμύρια επισκέπτες.

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους, διοργάνωσε μια ιστορική κοινή έκθεση με το Stedelijk Museum για το έργο του Anselm Kiefer - μια έκθεση με τίτλο «Where Have All The Flowers Gone?» που «έφερε σε διάλογο» τους μνημειώδεις καμβάδες και τις εγκαταστάσεις του Γερμανού ζωγράφου με την κληρονομιά του Βαν Γκογκ. Αργότερα μέσα στο έτος, μέρη της έκθεσης μεταφέρθηκαν στη Royal Academy του Λονδίνου, όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα.



Ωστόσο, η επιτυχημένη λειτουργία ενός μουσείου έχει κόστος. Τα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού του κτιρίου είναι παλιά, τα πρότυπα ασφάλειας και προσβασιμότητας έχουν εξελιχθεί και οι νέες νομικές υποχρεώσεις για τα δημόσια κτίρια απαιτούν δαπανηρές αναβαθμίσεις.



Ως εκ τούτου, το Μουσείο Βαν Γκογκ έχει καταρτίσει το «Masterplan 2028», ένα τριετές πρόγραμμα βασικών εργασιών συντήρησης και βιωσιμότητας.



Το μουσείο δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει μέρος του έργου από τα αποθεματικά του, αλλά υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια ετήσια εγγυημένη κρατική συνεισφορά περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις εργασίες και να δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο αποθεματικό συντήρησης. Το υπουργείο προσφέρει επί του παρόντος 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αφήνοντας ετήσιο έλλειμμα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.



Το Ίδρυμα Βίνσεντ βαν Γκογκ, το οποίο είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της συλλογής, έχει υποστηρίξει τη θέση του μουσείου, επισημαίνοντας ότι η αρχική σύμβαση του 1962 επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση να παρέχει και να συντηρεί κατάλληλους χώρους για τα έργα.

