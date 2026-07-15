Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το 2026 και έξτρα 10 εκατ. ευρώ για την ηλεκτροκίνηση

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα πατάει δυνατά το «γκάζι», καθώς το ιδιαίτερα δημοφιλές πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» ενισχύεται και επίσημα με νέα κονδύλια και χρονική παράταση. Με τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο συνολικός προϋπολογισμός του τρίτου κύκλου αυξάνεται κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντας πλέον το εντυπωσιακό ποσό των 76 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αγοραστών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την αυτονόητη επισήμανση ότι η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί εάν οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Πώς κατανέμονται τα 76 εκατομμύρια ευρώ;

Η νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος στοχεύει στην ισορροπημένη στήριξη τόσο των νοικοκυριών όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, με τα χρήματα να μοιράζονται ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες): Λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος με συνολικά 48 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 45,39 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (κατηγορίες M1, N1) και μικροοχημάτων (L1e-L7e), ενώ 2,61 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Επιχειρήσεις: Ενισχύονται με 28 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 27,64 εκατ. ευρώ αφορούν εταιρικά οχήματα και 360.000 ευρώ προορίζονται για επαγγελματικά ηλεκτρικά ποδήλατα.

Κατηγορία Ωφελούμενου

Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) σύνολο

48.000.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e

45.390.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα

2.610.000

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) σύνολο

28.000.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e

27.640.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα

360.000



Πώς αλλάζει η αγορά αυτοκινήτου;

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Η εξασφάλιση της συνέχειας των επιδοτήσεων δίνει στις εισαγωγικές εταιρείες και τις αντιπροσωπείες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα τις εισαγωγές τους. Η αγορά αποκτά σταθερότητα και προβλεψιμότητα, στοιχεία απαραίτητα για να πειστούν οι καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση. Παράλληλα, η ζήτηση για leasing ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να εκτοξευθεί, καθώς οι εταιρείες μπορούν πλέον να προσφέρουν πιο ελκυστικά και ανταγωνιστικά πακέτα με ενσωματωμένη την κρατική επιδότηση.

Τα υπέρ της απόφασης

• Εξάλειψη της αβεβαιότητας: Η παράταση έως το τέλος του 2026 προσφέρει καθαρό ορίζοντα στους αγοραστές, οι οποίοι δεν θα νιώθουν την πίεση του χρόνου να προλάβουν τις αιτήσεις.

• Στήριξη της μικροκινητικότητας: Η διατήρηση των κονδυλίων για ηλεκτρικά ποδήλατα και δίκυκλα προωθεί εναλλακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης στα κορεσμένα αστικά κέντρα.

• Μείωση ρύπων: Κάθε νέο ηλεκτρικό όχημα που αντικαθιστά ένα παλιό, ρυπογόνο συμβατικό, συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις ελληνικές πόλεις.

Τα κατά και οι μεγάλες προκλήσεις

• Καθυστέρηση στις πληρωμές: Η γραφειοκρατία παραμένει το «αγκάθι» του προγράμματος. Οι δικαιούχοι συχνά περιμένουν πολλούς μήνες για να λάβουν την επιδότηση στους λογαριασμούς τους, γεγονός που αναγκάζει πολλούς να δεσμεύσουν δικά τους κεφάλαια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Ανεπαρκές δίκτυο φόρτισης: Η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους δημιουργεί έντονη πίεση στις υφιστάμενες υποδομές. Οι δημόσιοι φορτιστές παραμένουν λίγοι, ειδικά στην επαρχία, εντείνοντας το «άγχος της αυτονομίας» στους οδηγούς.

• Κίνδυνος πρόωρης εξάντλησης: Παρά την αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ, το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο που οι πόροι ενδέχεται να εξαντληθούν πολύ πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2026.



Η ενίσχυση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» αποτελεί αναμφίβολα ένα θετικό βήμα προς την πράσινη μετάβαση. Ωστόσο, για να πετύχει πλήρως το εγχείρημα, η πολιτεία πρέπει να τρέξει με την ίδια ταχύτητα και στο κομμάτι των υποδομών και της απλοποίησης των διαδικασιών.