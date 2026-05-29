Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Νέες πληρωμές 2 εκατ. ευρώ σε 1.066 δικαιούχους

Η ηλεκτροκίνηση «επιταχύνει»: Νέες πληρωμές 2 εκατ. ευρώ στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ. Ο δρόμος προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον γίνεται όλο και πιο προσιτός για εκατοντάδες πολίτες και επιχειρήσεις στη χώρα μας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε το «πράσινο φως» για μια ακόμα σημαντική οικονομική ένεση, αποδεικνύοντας ότι η στροφή στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που κερδίζει έδαφος.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, οι τραπεζικοί λογαριασμοί 1.066 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» είδαν το «χρώμα του χρήματος». Με τη 15η κατά σειρά απόφαση έγκρισης πίστωσης, εκταμιεύθηκε το συνολικό ποσό των 2.017.873,89 ευρώ, ενισχύοντας την αγορά συνολικά 1.120 ηλεκτρικών οχημάτων.

Πώς μοιράστηκαν όμως αυτά τα χρήματα;

Η μερίδα του λέοντος, ύψους 1.311.784,86 ευρώ, κατευθύνθηκε σε 858 φυσικά πρόσωπα, βοηθώντας καθημερινούς ανθρώπους να κάνουν το επόμενο βήμα στις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, 706.089,03 ευρώ πιστώθηκαν σε 208 νομικά πρόσωπα, στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να πρασινίσουν τον εταιρικό τους στόλο. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το μακρινό πλέον Ιούνιο του 2024, έχει αλλάξει ριζικά τον χάρτη των ελληνικών δρόμων. Μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί αγγίζει το εντυπωσιακό νούμερο των 48.809.263,60 ευρώ.

Κάθε ευρώ που επενδύεται, μας φέρνει πιο κοντά σε καθαρότερες πόλεις και λιγότερους ρύπους. Με τις πληρωμές να συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό, το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» επιβεβαιώνει ότι το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ, αθόρυβο, οικολογικό και επιδοτούμενο.