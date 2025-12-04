Κλειστά σχολεία σήμερα Πέμπτη 4/12 σε πολλές περιοχές της χώρας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία Byron θα κρατήσει τις πόρτες των σχολείων κλειστές στις περιοχές όπου πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο. Από την άλλη, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και σε άλλες περιοχές σήμερα λόγω του εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας.

Προληπτικά, λόγω της κακοκαιρίας θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σε Σύμη, Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα. Την Παρασκευή, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καστελόριζο.

Κλειστά σχολεία σε Αττική, Δράμα, Ρέθυμνο

Η Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου είναι σχολική αργία στη Λυκόβρυση, τη Νέα Πέραμο, την Αργυρούπολη και την Αγία Βαρβάρα Αττικής λόγω της γιορτής της πολιούχου (Αγίας Βαρβάρας).

Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές της Δράμας και του Ρεθύμνου.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και για τους μαθητές στην Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Σεραφείμ.