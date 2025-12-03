Στο «κόκκινο» η χώρα για την κακοκαιρία – Ποιες ώρες θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα στην Αττική

Η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο διήμερο, καθώς η ΕΜΥ επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για παρατεταμένα και έντονα φαινόμενα που ξεκίνησαν από τα δυτικά και θα πλήξουν μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας. Η νέα προειδοποίηση επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα προγνωστικά στοιχεία - όμως η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική.



Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (4/12), ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις θα αρχίσουν να πλήττουν περιοχές από το Ιόνιο και τη Μακεδονία, έως τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Αττική και την Εύβοια. Αντίστοιχα, σοβαρά φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε ολόκληρο σχεδόν το ανατολικό Αιγαίο μέχρι τα Δωδεκάνησα. Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από χαλάζι και κατά διαστήματα πολύ ισχυρούς ανέμους.



Την Παρασκευή (5/12), το βαρομετρικό σύστημα θα σαρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά και η Αττική θα δεχθούν τον κύριο όγκο των φαινομένων, ενώ η κακοκαιρία θα πλήξει με ιδιαίτερη σφοδρότητα και την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8, ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.



Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι σε πολλές από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι δυνητικά επικίνδυνα, ενεργοποιώντας «κόκκινη» προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Πιερία, η Ημαθία, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, ολόκληρη η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, αλλά και τοπικά οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Πρόκειται για μία κακοκαιρία που χρειάζεται προσοχή και για την Αττική καθώς φαίνεται - σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων ότι θα είναι το πιο σοβαρό κύμα κακοκαιρίας μέχρι τώρα για το λεκανοπέδιο. Ειδικότερα, στην Αττική οι βροχές ξεκίνησαν από το βράδυ της Τετάρτης αλλά από το απόγευμα της Πέμπτης και προς τα μεσάνυχτα και μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Αργή αποκλιμάκωση

Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12), τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να παραμένει μέχρι το τέλος της ημέρας κυρίως στα Δωδεκάνησα. Η ΕΜΥ τονίζει πως το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται κάθε 12 ώρες, ενώ συστήνεται στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις τόσο από την ΕΜΥ όσο και από το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποιήσεων Meteoalarm.

Πριν καν φτάσει στην περιοχή μας, η κακοκαιρία #Cassio πήρε όνομα από τους δυτικούς γείτονες — οι οποίοι έσπευσαν να την ονοματοδοτήσουν.@ItalianAirForce @EMY_HNMS @CivPro_GR pic.twitter.com/GimemXmmFV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 3, 2025

Σε συναγερμό οι Αρχές

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι συνεδριάζει εκ νέου την Πέμπτη στις 12.00 η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν έως και την Παρασκευή 5/12/2025 την Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωσή της, στις 13.30, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διυπουργική σύσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας.