Επί ποδός για την επικίνδυνη κακοκαιρία: 9 περιφέρειες σε «κόκκινο συναγερμό» - «Μέσα» και η Αττική

Ενώπιον σοβαρού κύματος κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, το οποίο αναμένεται να σαρώσει πολλές περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκαλώντας άμεσο κίνδυνο για πλημμύρες και σημαντικά προβλήματα.

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη (3/12) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη 03/12/2025 έως και το Σάββατο 06/12/2025 τις Περιφέρειες:

Αττικής

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

«Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας», σημειώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μέχρι και το Σάββατο.

Ειδικότερα, στο έκτακτο δελτίο της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει:

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (4/12) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (5/12) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (4/12) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (5/12) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα».

Τσατραφύλλιας: «Προσοχή στα μπλόκα» - «Έντονα φαινόμενα για 72 ώρες»

«Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες», προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του, επισημαίνοντας μάλιστα ότι υπάρχει «κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι η κακοκαιρία «ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά».

«Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα , στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν.

Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού», σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, παραθέτοντας χάρτη με τις περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος απευθύνεται στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, προειδοποιώντας:

«Η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ».

Μαρουσάκης: «Μέχρι και 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα»

«Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα», τονίζει, στη δική του εκτίμηση, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων - κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι.

Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα», σημειώνει ο μετεωρολόγος.