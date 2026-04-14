Κοινή δήλωση ΥΠΕΞ για Λίβανο: Έκκληση για αποκλιμάκωση και πολιτική λύση

Έκκληση για την ένταξη του Λιβάνου στις ευρύτερες προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή απευθύνουν οι υπουργοί Εξωτερικών 18 χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση.

Όπως επισημαίνεται στη κοινή δήλωση, η συνέχιση των συγκρούσεων στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο τη γενικότερη αποκλιμάκωση στην περιοχή, η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί από όλες τις πλευρές.

Στήριξη στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Οι υπουργοί χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του προέδρου Μισέλ Αούν για την έναρξη απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ, καθώς και τη θετική ανταπόκριση της ισραηλινής πλευράς, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλούν μάλιστα και τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, τονίζοντας ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σταθερή ασφάλεια τόσο για τον Λίβανο και το Ισραήλ όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης, αξιοποιώντας και την ευκαιρία που δημιουργεί η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.

Καταδίκη επιθέσεων και από τις δύο πλευρές

Στη δήλωση καταδικάζονται με τον πιο έντονο τρόπο οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, ζητώντας την άμεση παύση τους.

Ταυτόχρονα, καταδικάζονται και οι εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο στις 8 Απριλίου, οι οποίες – σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές – προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.000.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών καταδικάζουν επίσης τις επιθέσεις κατά της UNIFIL, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Στήριξη στον λιβανέζικο λαό

Στην κοινή δήλωση εκφράζεται πλήρης αλληλεγγύη προς τον λαό και τις αρχές του Λιβάνου, ενώ οι χώρες δηλώνουν έτοιμες να προσφέρουν επείγουσα βοήθεια στους περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας.

Τέλος, τονίζεται η σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, καθώς και της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, εκφράζεται στήριξη στις προσπάθειες της λιβανέζικης κυβέρνησης για τον περιορισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ και την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου, με στόχο το κράτος να διατηρεί το αποκλειστικό μονοπώλιο στη χρήση όπλων.