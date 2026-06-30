Κολοκυθοανθοί, γεμιστά, λουκουμάδες και τσικουδιές

Οι περιοδείες μπορεί να είναι κουραστικές για τους πολιτικούς αρχηγούς έχουν όμως τα καλά τους. Ένα από αυτά είναι τα κεράσματα, τα διάφορα καλούδια, που δοκιμάζουν οι πρόεδροι των κομμάτων και τα στελέχη που τους συνοδεύουν. Το βασικό στις περιοδείες είναι ότι δεν επιτρέπεται η δίαιτα. Δεν τον προσβάλεις τον πολίτη – ψηφοφόρο, αρνούμενος το φίλεμα του...

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως ούτε σε πρόγραμμα διατροφής βρίσκεται ούτε ακατάδεκτος είναι. Αλλά αντιθέτως, στην περιοδεία που έκανε σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο πρέπει να κονόμησε τρία τέσσερα κιλάκια. Από τσικουδιές και τοπικά κρασιά, μέχρι κολοκυθοανθούς, γεμιστά και ντόπιους λουκουμάδες, τα δοκίμασε όλα, χωρίς εξαίρεση.

Έφαγε απ’ όλα, του άνοιξε η όρεξη, μου έλεγε κατάσκοπός μου στα Δωδεκάνησα και ψάχνω να βρω τι έκανε τόσο ορεξάτο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να είναι ο νησιώτικος αέρας, το αγνάντεμα του Αιγαίου ή κάποια κρυφή δημοσκόπηση που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε ως σήμερα; Γιατί οι άλλες, οι δημόσιες, μάλλον για να του κόψουν την όρεξη είναι.

Σε κάθε περίπτωση, σεβασμός στους καλοφαγάδες απ' όπου και εάν προέρχονται...