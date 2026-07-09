Κολωνός: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Βασιλικών μετά από πτώση καλωδίου ρεύματος

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στον Κολωνό, μετά από πτώση καλωδίου ρεύματος από κολώνα ηλεκτροδότησης στην οδό Βασιλικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βασιλικών, από το ύψος της οδού Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού.

Η διακοπή πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς το καλώδιο που έπεσε από την κολώνα ηλεκτρισμού δημιουργεί κίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία δεν έχει σαφή εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του καλωδίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν τα αίτια του περιστατικού, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυκλοφοριακή ρύθμιση στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.