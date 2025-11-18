Κωνσταντινούπολη: Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική δηλητηρίαση της οικογένειας -Βίντεο από το ταξί

Τραγική ήταν η κατάληξη της υπόθεσης της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη, καθώς μετά τη μητέρα και τα δύο παιδιά, κατέληξε και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ο θάνατος του Σερβέτ Μπετσέκ ολοκλήρωσε την τραγωδία που ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου, ενώ οι αρχές διερευνούν πλέον ενδελεχώς τα αίτια.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου διέμενε η οικογένεια είχε τρεις προηγούμενες καταδίκες για πρόκληση σωματικής βλάβης, απάτη και έκθεση ζώου σε κίνδυνο. Παράλληλα, έντεκα άτομα έχουν συλληφθεί, από τα οποία τέσσερα έχουν προφυλακιστεί.

Αρχικά θεωρήθηκε πιθανό το σενάριο τροφικής δηλητηρίασης, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία κατευθύνουν την έρευνα προς την απολύμανση που έγινε στο ξενοδοχείο λίγες ώρες πριν επιστρέψει η οικογένεια στο δωμάτιό της.

Την ίδια στιγμή στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τα δραματικά λεπτά της μεταφοράς της οικογένειας σε νοσοκομείο από οδηγό ταξί. Στα πλάνα του βίντεο μέσα από το όχημα, φαίνονται η μητέρα και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του ταξί σε εξαιρετικά υποτονική κατάσταση. Ο πατέρας είναι ταραγμένος, ενώ ένα από τα παιδιά - το κορίτσι - κάνει εμετό μέσα σε μια πλαστική σακούλα που του κρατά η μητέρα.

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο στην κατάθεση του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας του είχε εκμυστηρευτεί πως «κάθε φορά που επισκεπτόταν την Κωνσταντινούπολη είχε κάποιο ατύχημα».

«Στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20 το πρωί, η οικογένεια πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου. Με σταμάτησαν και μπήκαν στο ταξί μου. Μου ζήτησαν να τους πάω στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ξεκίνησα προς το νοσοκομείο και τους είδα σε πανικό. Προσπάθησα να μιλήσω με τον πατέρα. Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει, μου απάντησε: «Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε».

Και συνέχισε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο». Στον δρόμο για το νοσοκομείο, το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετό. Της έδωσα μια πλαστική σακούλα και έκανε εμετό μέσα σε αυτήν. Η μητέρα έμοιαζε ημιλιπόθυμη. Περίμενε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όταν μιλούσα με τον πατέρα, είπε: Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη· πέρσι είχα και ένα ατύχημα με μηχανή. Έσπασα το χέρι και το πόδι μου. Τώρα έπαθα κι αυτή την ατυχία».



Δείτε βίντεο: