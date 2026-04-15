«Στα μαχαίρια» ΕΟΔΥ-περιβαλλοντολόγοι για την πικροδάφνη στα σχολεία

Πρωτόγνωρη αντιπαράθεση ανάμεσα στον ΕΟΔΥ και σε περιβαλλοντολόγους έχει προκαλέσει η ύπαρξη ενός συνηθισμένου φυτού στις σχολικές αυλές. Η πικροδάφνη που πολλοί και πολλές από εμάς είχαμε σαν παιχνίδι, ειδικά τους μακρόστενους καρπούς της βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιδικίας μεταξύ επιστημόνων. Πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΟΔΥ συστήνει την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία, παιδικές χαρές και χώρους συναντήσεων.

Η οδηγία, που εδράζεται στην υψηλή τοξικότητα του φυτού, άναψε «φωτιές» τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την υπόλοιπη κοινωνία, με περιβαλλοντολόγους να κάνουν λόγο για υπερβολικές παρεμβάσεις και να επισημαίνουν ότι η γενικευμένη απομάκρυνση της πικροδάφνης θα μπορούσε να επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τοξική αλλά ανθεκτική στην ξηρασία

Ωστόσο, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, Νανά Κατσογιάννη, υποστηρίζει ότι η πικροδάφνη, όπως και πολλά άλλα φυτά, περιέχει τοξικά μέρη, αλλά τονίζει την ανθεκτικότητα που έχει στην ξηρασία και τον σημαντικό ρόλο της στην ενίσχυση του πρασίνου.

«Η πικροδάφνη είναι ένα φυτό που διαθέτει πράγματι τοξικά μέρη, όπως και πάρα πολλά άλλα φυτά. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι συστήνεται να απομακρυνθεί η πικροδάφνη όχι μόνο από σχολεία και παιδικές χαρές, αλλά από δημόσια πάρκα, από πάρκα αναψυχής, από πεζοδρόμια, από παντού γύρω μας δηλαδή. Η πικροδάφνη είναι ένα φυτό που προσφέρει, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ξηρανθεκτική», τονίζει μεταξύ άλλων μιλώντας στο MEGA.

Η κυρία Κατσογιάννη θεωρεί ότι η πικροδάφνη στοχοποιήθηκε άδικα και προτείνει ως λύση την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού και των παιδιών, ώστε να μην καταναλώνουν το φυτό, το οποίο άλλωστε είναι πολύ πικρό και δεν τρώγεται εύκολα.

«Καταγράφονται ελάχιστα περιστατικά κάθε χρόνο και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, μόλις το 1,1% οφείλεται σε δηλητηρίαση από φυτά. Η πικροδάφνη έχει στοχοποιηθεί άδικα και θα πρέπει να στοχεύσουμε στην εκπαίδευση και την ενημέρωση του κόσμου», ολοκλήρωσε.

Η εγκύκλιος του ΕΟΔΥ

Η αντιπαράθεση για την διατήρηση της πικροδάφνης στα σχολεία ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου όταν ο ΕΟΔΥ εξέδωσε μια επείγουσα εγκύκλιο προς όλα τα σχολεία της χώρας που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την πικροδάφνη (Nerium oleander). Παρά την ομορφιά και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη κρύβει ένα τοξικό «κοκτέιλ» ικανό να προκαλέσει από σοβαρές αρρυθμίες μέχρι και αιφνίδιο θάνατο.