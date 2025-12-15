Κόντρα για το ιστορικό αναπαυτήριο Πικιώνη στο Φιλοπάππου: Σχέδιο Δούκα για μίσθωση σε ιδιώτη

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα να προχωρήσει σε εκμίσθωση του ιστορικού αναπαυτηρίου Πικιώνη στο Λόφο Φιλοπάππου σε ιδιώτη μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας νεότερο μνημείο, χώρο στάσης και ανάπαυσης με ξύλινα στοιχεία, δίπλα ακριβώς στο ναό του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη στο Λόφο Φιλοπάππου, με θέα προς την Ακρόπολη και τους γύρω λόφους. Το αναπαυτήριο Πικιώνη είναι αναπόσπαστο στοιχείο της συνολική αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των λόφων Ακρόπολης και Φιλοπάππου που έγινε από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Δημήτρη Πικιώνη τη δεκαετία του ’50.

Η πρόταση της δημοτικής Αρχής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προκειμένου να αναλάβει ιδιώτης τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου και εγκρίθηκε από τη δημοτική πλειοψηφία. Σύμφωνα με αυτήν, ο μελλοντικός εκμισθωτής θα κληθεί να επαναλειτουργήσει τον χώρο -ο οποίος παραμένει σε εγκατάλειψη και φθορά εδώ και 20 περίπου χρόνια- με σεβασμό στο χακτήρα και την αισθητική του.

Ωστόσο, τις έντονες επιφυλάξεις και διαφωνίες τους εκφράζουν συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται για την προστασία του Λόφου Φιλοπάππου και των μνημείων του, ενώ όπως φαίνεται για το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ζητήθηκε ούτε η γνώμη της ΑΜΚΕ «Δημήτρης Πικιώνης» που έχει συσταθεί για την προστασία και την ανάδειξη του έργου του μεγάλου αρχιτέκτονα και στην οποία προεδρεύει η Αγνή Πικιώνη.

Μπακογιάννης: «Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χώρος κατανάλωσης»

Έντονη κόντρα υπήρξε και στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου, με τον Κώστα Μπακογιάννη να υπερασπίζεται την μέχρι τώρα κατάσταση, καθώς επί της δικής του θητείας το αναπαυτήριο Πικιώνη μεταβιβάστηκε από την ΕΤΑΔ (Εταιρεία Δημοσίων Ακινήτων) στο Δήμο Αθηναίων. Ο Κώστας Μπακογιάννης σχεδίαζε ο χώρος να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει από τον ίδιο το δήμο, με τον Χάρη Δούκα ωστόσο να κάνει λόγο για ένα σχέδιο που καθυστέρησε χαρακτηριστικά και δεν προχώρησε.

«Τότε επιλέξαμε τον δρόμο της προστασίας και της αποκατάστασης, εξασφαλίζοντας - μετά από δεκαετίες - την παραχώρησή του στον Δήμο Αθηναίων και την απόδοση του στους πολίτες», τονίζει σε ανάρτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Σήμερα, όμως, με απόφαση της δημοτικής αρχής, το Αναπαυτήριο οδεύει σε μίσθωση για εμπορική εκμετάλλευση. Και αυτό είναι λάθος, ουσιαστικά και συμβολικά», δηλώνει, προσθέτοντας ότι το μνημείο αυτό «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χώρος εστίασης ή κατανάλωσης».

«Προτείνουμε να συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή από αρχιτέκτονες εγνωσμένου κύρους, η οποία θα εγγυηθεί την ποιότητα της μελέτης αποκατάστασης που θα εκπονήσει ο ίδιος ο Δήμος», σημειώνει ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων.

Το αναπαυτήριο Πικιώνη, μετά την κατασκευή του τη δεκατεία του ‘50, «πέρασε» στον ΕΟΤ και λειτούργησε ως αναψυκτήριο. Για αρκετά χρόνια μετατάπηκε σε στέκι κοινωνικής συνεστίασης και σημείο συνάντησης επισκεπτών και κατοίκων της Αθήνας. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και άνοιξε εκ νέου ως καφέ από ιδιώτη, με αρχιτέκτονες και συλλογικότητες του Φιλοπάππου να κάνουν λόγο για σημαντικές αλλοιώσεις και αυθαιρεσίες στο χώρο που λειτούργησαν σε βάρος της αισθητικής και της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας. Από το 2005 και μετά, ο χώρος παραμένει σε μόνιμη εγκατάλειψη.