Κόντρα Κυρανάκη – Πολάκη: «Πέντε χρονών είστε; - Με τι βαθμό τελείωσες το Λύκειο;»

Η ακρίβεια στα καύσιμα και τα νέα κυβερνητικά μέτρα έφεραν ένταση στη Βουλή, αυτή τη φορά ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Παύλο Πολάκη. Όλα άρχισαν όταν ο σφακιανός βουλευτής επικαλέστηκε παλαιότερη ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών από το ‘19 αναφορικώς με την υψηλή φορολογία.

«Η ζωή είναι σκληρή και το κάρμα εκδικείται. Ο κύριος Κυρανάκης το ‘19 έκανε την εξής ανάρτηση. «Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26. Όλο ψευτιές είσαι! Την αλήθεια θα την ακούσεις τώρα. Μην μιλάς τώρα!», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Κυρανάκης για ΕΦΚ: Δεν έχω αλλάξει γνώμη, παραμένει η άποψή μου

«Εγώ κύριε Πολάκη δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Ως βουλευτής της συμπολίτευσης όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ τα ίδια έλεγα ακριβώς για τον ΕΦΚ. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Έχω πει δημόσια την άποψη μου κι αυτή παραμένει έως και σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν πως ο υπουργός «είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προκάλεσε πάντως τον Παύλο Πολάκη να φέρει στο Σώμα μια σημερινή απόδειξη από βενζινάδικο, λέγοντάς του πως «στα μαθηματικά δεν είναι καλός». Ακολούθησε ένα σύντομο πινγκ πονγκ μεταξύ των δυο ανδρών, με την κουβέντα να φτάνει μέχρι και στο… ποιος είχε καλύτερους βαθμούς στο σχολείο:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σας προκαλώ επειδή στα μαθηματικά φαίνεται ότι δεν είστε ιδιαίτερα καλός…

Παύλος Πολάκης: Με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο Κυρανάκη;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Είστε 5 χρονών κύριε Πολάκη;

Παύλος Πολάκης: Με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέντε χρονών είστε; Θα συγκρίνουμε τους βαθμούς μας στο σχολείο;

Παύλος Πολάκης: Άντε από εκεί….

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σας προκαλώ κυριε Πολάκη, πηγαίνετε πάρτε μία απόδειξη και κάντε την αναλογία. Γιατί την απόδειξη που ανέβασα είχε 67% επί φόρων, σήμερα έχουμε 55% υπέρ φόρων. Φέρτε μια απόδειξη, εδώ θα είμαστε μέχρι το βράδυ!

Παύλος Πολάκης: Θα τη φέρω!

Ακολούθως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, έκανε λόγο για «νεόκοπα μαθηματικά» του αναπληρωτή υπουργού, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, σχολίασε πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, καθώς επιμένει στη μείωση του ΕΦΚ.