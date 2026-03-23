Με 158 θετικές ψήφους «πέρασε» το νομοσχέδιο Κυρανάκη για τα ταξί

Με 158 «ναι» εγκρίθηκαν οι επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου Κυρανάκη για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί, το ποινικό μητρώο και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ των ρυθμίσεων που έχουν προκαλέσει την αντίδραση των οδηγών ταξί, ψήφισαν 158 βουλευτές της ΝΔ και ορισμένοι ανεξάρτητοι, ενώ 142 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Η ονομαστική ψηφοφορία αφορούσε το άρθρο 41 για το ποινικό μητρώο ιδιοκτητών-οδηγών ταξί, το άρθρο 52 για τις ρυθμίσεις αναφορικώς με την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, καθώς και το άρθρο 67 για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Οι δηλώσεις Κυρανάκη

Νωρίτερα, κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα με πράξεις, και όχι με λόγια, ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και τους επαγγελματικούς φορείς».

Ο ίδιος απάντησε στις αιτιάσεις των οδηγών ταξί αλλά και της αντιπολίτευσης.

«Είπαν κάποιοι επαγγελματίες συνδικαλιστές, στους οποίους εσείς στηριχθήκατε, ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να εξοντώσει οικονομικά το ταξί. Καταθέτω λοιπόν την εξέλιξη των τζίρων των ταξί, για φυσικά και νομικά πρόσωπα την τελευταία τριετία. Το 2022 ήταν 103.000 ευρώ, το 2023 ήταν 125.000 ευρώ και το 2024 ήταν 152.000 ευρώ. Και στα φυσικά πρόσωπα ήταν 18.000, 20.000 και 23.000 ευρώ αντίστοιχα. Αυτή είναι η εξέλιξη των τζίρων που κάνουν τα ταξί από αυτήν την τόσο καταστροφική κυβέρνηση για τον κλάδο τους τα τελευταία τρία χρόνια», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.