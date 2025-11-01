Κόντρα Θεοδωρικάκου – Δούκα για τα πατίνια: «Μαθήματα Αυτοδιοίκησης» ανάμεσα σε υπουργείο και Δήμο

Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξης και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή τη ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Οι εκατέρωθεν δηλώσεις αποκαλύπτουν βαθύτερη σύγκρουση για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ευθύνη στη διαχείριση των ζητημάτων της πόλης.

Το υπουργείο Ανάπτυξης επιτίθεται: «Συρρικνωμένη αντίληψη για την Αυτοδιοίκηση»

Σε αιχμηρή ανακοίνωση, το υπουργείο Ανάπτυξης κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αθηναίων για «άγνοια των κανόνων και των αρμοδιοτήτων» σχετικά με την κυκλοφορία των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατινιών).

«Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι», ανέφερε το Γραφείο Τύπου, κάνοντας λόγο για «συρρικνωμένη αντίληψη των ευθυνών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι ο νόμος 5209/2025 καθορίζει σαφώς τις ευθύνες των δήμων, σημειώνοντας πως «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι ειδικοί χώροι στάθμευσης για τα Ε.Π.Η.Ο.».

«Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του», καταλήγει η ανακοίνωση, σε εμφανώς ειρωνικό τόνο.

Η απάντηση Δούκα: «Ο υπουργός ζει σε διαφορετική πραγματικότητα»

Η απάντηση από τον Δήμο Αθηναίων δεν άργησε να έρθει. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας κατηγόρησε τον υπουργό Ανάπτυξης ότι «ζει σε διαφορετική πραγματικότητα», τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι εκείνη που συρρικνώνει συστηματικά τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης».



«Αν κάποιοι αναζητούν άλλον Δήμαρχο για να φορτώσουν τις δικές τους παραλείψεις, να γνωρίζουν ότι η Αθήνα δεν είναι υποκατάστημα του Υπουργείου», αναφέρει σε σκληρό ύφος ο Δήμαρχος.



Ο Δήμος επισημαίνει ότι η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ρύθμισης των πατινιών είναι ήδη αναρτημένη και πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ενώ η κυβέρνηση «άφησε το θέμα με στοιχειώδεις ρυθμίσεις για πέντε χρόνια».



Παράλληλα, ο κ. Δούκας απευθύνει ευθεία ερώτηση προς το υπουργείο:



«Μετά την ίδρυση μιας εταιρείας, τα οχήματά της τίθενται αυτομάτως σε κυκλοφορία χωρίς καμία άδεια λειτουργίας ή κυκλοφορίας;»



«Η Αθήνα έχει σχέδιο και λογοδοσία προς τους πολίτες»



Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι η πόλη διαθέτει δικό της σχέδιο και δεν υπαγορεύεται από επικοινωνιακές σκοπιμότητες.



«Η Αθήνα είναι πόλη με Αυτοδιοίκηση, σχέδιο και λογοδοσία προς τους πολίτες – όχι προς την εκάστοτε επικοινωνιακή ανάγκη της κυβέρνησης», σημειώνει.

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ

Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί, σημειώνει σε νέα ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.